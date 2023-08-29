Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Голкипер Манчестер Юнайтед вернулся к выступлениям за сборную Камеруна
Андре Онана вернулся в сборную
Getty Images / Global Images Ukraine
Вратарь "Манчестер Юнайтед" попал в заявку национальной команды на матчи против сборной Бурунди в рамках квалификации Кубка африканских наций. Игра состоится 12 сентября.
Напомним, в ноябре прошлого года у Онана возник конфликт с главным тренером сборной Камеруна Ригобером Сонгом из-за тактики. Голкипер покинул расположение команды, не дожидаясь завершения чемпионата мира, а в декабре объявил о завершении карьеры в сборной.
Андре Онана перешел в "МЮ" летом из "Интера" за 52 млн. евро. В этом сезоне камерунец провел в АПЛ 3 матча – пропустил 4 гола.
Популярное сейчас
- Гарантии есть только у Зари, но не у Динамо и Днепра-1. О еврокубковых матчах недели
- Украинская армия имела успех на Запорожском направлении
- ВСУ уничтожили еще 122 единицы вражеской техники. Генштаб обновил данные о потерях россиян
- Клопп: за мою карьеру, которая насчитывает более 1000 матчей, у меня не было ничего подобного
- Жена Руслана Малиновского порадовала поклонников эффектным фото в купальнике. ФОТО
- Красотка дня. Соблазнительная вторая половинка одноклубника Цыганкова и Довбика в Жироне. ФОТО
Новости по теме
- 11:25 Зарубежные Страдания красных дьяволов. Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон 1:0. Обзор матча и видео гола
- 07:23 Зарубежные Победа Шахтера, новый конкурент для Лунина, переговоры по Русину. Главные новости за 14 августа
- 01:13 Прогнозы на футбол Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон. Анонс и прогноз матча АПЛ на 14.08.2023