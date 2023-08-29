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Голкипер Манчестер Юнайтед вернулся к выступлениям за сборную Камеруна

Англия
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Андре Онана вернулся в сборную

Голкипер Манчестер Юнайтед вернулся к выступлениям за сборную Камеруна

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Вратарь "Манчестер Юнайтед" попал в заявку национальной команды на матчи против сборной Бурунди в рамках квалификации Кубка африканских наций. Игра состоится 12 сентября.

Напомним, в ноябре прошлого года у Онана возник конфликт с главным тренером сборной Камеруна Ригобером Сонгом из-за тактики. Голкипер покинул расположение команды, не дожидаясь завершения чемпионата мира, а в декабре объявил о завершении карьеры в сборной.

Андре Онана перешел в "МЮ" летом из "Интера" за 52 млн. евро. В этом сезоне камерунец провел в АПЛ 3 матча – пропустил 4 гола.

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В статье: Манчестер Юнайтед Андре Онана
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Источник:
Fecafoot-Officiel

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