Голкипер Манчестер Юнайтед вернулся к выступлениям за сборную Камеруна

Вратарь "Манчестер Юнайтед" попал в заявку национальной команды на матчи против сборной Бурунди в рамках квалификации Кубка африканских наций. Игра состоится 12 сентября.

Напомним, в ноябре прошлого года у Онана возник конфликт с главным тренером сборной Камеруна Ригобером Сонгом из-за тактики. Голкипер покинул расположение команды, не дожидаясь завершения чемпионата мира, а в декабре объявил о завершении карьеры в сборной.

Андре Онана перешел в "МЮ" летом из "Интера" за 52 млн. евро. В этом сезоне камерунец провел в АПЛ 3 матча – пропустил 4 гола.