Официально. Ансу Фати перешел в Брайтон

Вингер "Барселоны" Ансу Фати переходит в "Брайтон" на правах аренды без опции о покупке. Каталонский клуб принял предложение англичан.

Ключевым фактором в решении игрока о переходе в состав "Брайтона" стал главный тренер команды – Роберто Де Дзерби.

В прошлом сезоне Фати провел 51 матч во всех турнирах за сине-гранатовых, в которых забил 10 голов и отдал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.