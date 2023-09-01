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Официально. Ансу Фати перешел в Брайтон

Англия
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В прошлом сезоне Фати провел 51 матч, забил 10 голов

Официально. Ансу Фати перешел в Брайтон

Brighton & Hove Albion

UA-Футбол
Новина українською

Вингер "Барселоны" Ансу Фати переходит в "Брайтон" на правах аренды без опции о покупке. Каталонский клуб принял предложение англичан.

Ключевым фактором в решении игрока о переходе в состав "Брайтона" стал главный тренер команды – Роберто Де Дзерби.

В прошлом сезоне Фати провел 51 матч во всех турнирах за сине-гранатовых, в которых забил 10 голов и отдал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

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В статье: Барселона Брайтон энд Хоув Альбион Ансу Фати
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Комментарии (1)
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Лекарь (село Дарниця)
01.09.2023 в 16:52
Втік, молодець
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