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Официально. Ансу Фати перешел в Брайтон
В прошлом сезоне Фати провел 51 матч, забил 10 голов
Brighton & Hove Albion
Вингер "Барселоны" Ансу Фати переходит в "Брайтон" на правах аренды без опции о покупке. Каталонский клуб принял предложение англичан.
Ключевым фактором в решении игрока о переходе в состав "Брайтона" стал главный тренер команды – Роберто Де Дзерби.
В прошлом сезоне Фати провел 51 матч во всех турнирах за сине-гранатовых, в которых забил 10 голов и отдал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.
Joining our journey. ???????? @ANSUFATI ???? pic.twitter.com/Px58OeGheG— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) September 1, 2023
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