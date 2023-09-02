Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Брайтон – Ньюкасл: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Встреча новых представителей еврокубков от АПЛ – смотреть прямую трансляцию
Getty Images / Global Images Ukraine
После яркой победы над "Астон Виллой" в первом туре "Ньюкасл" проиграл в двух матчах подряд. Игра с "Брайтоном" – еще одно испытание на прочность.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Чемпионат Англии, четвертый тур
2 сентября 2023. Фалмер, “Амекс Стэдиум”
“Брайтон” 19:30 “Ньюкасл”
Телетрансляция – Setanta Sports
Трансляція матчу Брайтон - НьюкаслСмотреть трансляцию
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Шахтер начнет и завершит групповой этап ЛЧ матчами против Порту
- Аль-Хиляль сделал безумный камбек против Аль-Иттихада. Бензема забил пяткой, а Митрович оформил хет-трик
- Бенфика продала голкипера, который был конкурентом Трубина
- Линекер: В 1986-м Золотой мяч должен был выиграть я, а не Беланов
- Эффектная инстаграм-модель оголила пятую точку во время футбольного матча. ФОТО
- Личный телохранитель Месси с ним абсолютно везде. Его нанял лично Бекхэм. ВИДЕО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн