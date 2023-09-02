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Брайтон – Ньюкасл: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Англия
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Встреча новых представителей еврокубков от АПЛ – смотреть прямую трансляцию

Брайтон – Ньюкасл: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Getty Images / Global Images Ukraine

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После яркой победы над "Астон Виллой" в первом туре "Ньюкасл" проиграл в двух матчах подряд. Игра с "Брайтоном" – еще одно испытание на прочность.

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Чемпионат Англии, четвертый тур

2 сентября 2023. Фалмер, “Амекс Стэдиум”

“Брайтон” 19:30 “Ньюкасл”

Телетрансляция – Setanta Sports

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В статье: Английская Премьер-лига АПЛ Ньюкасл Брайтон энд Хоув Альбион Роберто Де Дзерби Где смотреть футбол смотреть футбол онлайн
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