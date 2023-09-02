АПЛ. Челси с Мудриком проигрывает на Бридже, Брентфорд спасается дома, Тоттенхэм громит Бернли

На первый тайм поединка можно было смело опоздать. "Челси" много времени владел мячом, давил, до штрафной площадки все делал чуть ли не идеально, но в моменты, тем более, в голы, активность "синих" не вытекала. Либо последний пас куда-то не туда пойдет, либо кто-то опоздает и испортит атаку; постоянно чего-то не хватало.

Вторая половина встречи началась с настоящего шока для хозяев. Кайседо и Галлахер намудрили в центре поля и организовали результативный выход Эланги на ворота Санчеса, транзитом через пас Авоньи. Отметим, что под конец первой 45-минутки Энтони заменил травмированного Данилу.

Почеттино начал перестраивать игру: переход на двойку центрбеков, появление Мадуэке, дебют Палмера, позже и Мудрик с Маатсеном вышли на поле. Несколько неплохих ударов "синие" таки организовали, самым опасным упущенным моментом был выстрел Джексона в космос с убойной позиции. Трудно понять, почему нападающий промахнулся с нескольких метров по пустым воротам после скидки Стерлинга.

В целом, по коже болельщиков "Челси" наверняка пробежали мурашки из прошлого сезона. Хаос, перетягивание молодыми игроками одеяла на себя, непонимание, как командно нужно действовать на финальной трети поля. "Ноттингем" почти полностью перекрыл всех янгстеров Почеттино. Таких матчей у Маурисио впереди будет немало, если не предпринять попытки по улучшению организации игры в атаке.

Вообще, странно. Сначала Маурисио выходит с оборонительной 3-4-2-1, ему очевидно не хватает лишнего игрока впереди, его команда ничего не может создать и ожидаемо пропускает. Затем он нервно перестраивается, выпускает кучу атакующих игроков и, скорее, смешит футбольную общественность. Такие крайности могут стоить работы. Аргентинцу следует отказаться от 3-4-2-1 и перестать трусить, пока еще не поздно.

Мудрик? Украинец мало чем запомнился. Пробил издали, но попал в голову сопернику и почти его не вырубил. Также Михаил чуть не привез гол. Обрезался, добежал, потушил первую стадию контратаки, а затем все-таки дал себя обыграть Эланге и поэтому Санчесу пришлось потрудиться. Тем не менее, вряд ли Палмер, Мадуэке, Маатсен или кто-то другой сыграл лучше у "Челси" в этом поединке.

АПЛ, 4-й тур

Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)

Главный судья: Тим Робинсон (Англия)

"Челси" – "Ноттингем Форест" 0:1

Гол: Эланга (48)

"Челси": Санчес – Дисаси, Силва, Колвилл – Гюсто (Мудрик, 77), Галлахер (Палмер, 62), Кайседо (Матсен, 77), Чилвелл (Мадуэке, 62) – Стерлинг, Фернандес – Джексон

"Ноттингем Форест": Тернер – Боли, Уорралл, Маккенна – Орье (Монтиэль, 72), Мангаля (Тавареш, 72), Йетс, Айна (Куяте, 73) – Данило (Эланга, 45+3), Гиббс-Уайт – Авоньи (Вуд, 65)

Предупреждения: Чилвелл (31), Джексон (36), Галлахер (43) – Айна (41), Йетс (61), Тавареш (86), Тернер (90+8)

"Бернли" быстро открыл счет, а "Тоттенхэм" быстро его сравнял. Под занавес первой половины встречи "шпоры" и вовсе вышли вперед, забив гол в раздевалку. Во втором тайме лондонцы закинули еще три мяча, окончательно добив хозяев "Терф Мур".

Глобально "бордовые" ничего не смогли поделать с активными подопечными Постекоглу. В этот вечер у "Тоттенхэма" получалось абсолютно все. В ударе был Сон, он вышел на позиции нападающего и показал мастер-класс Ришарлисону. Хорошо выглядел экс-игрок "Шахтера" Манор Соломон. Мэддисон управлял игрой на позиции "десятки". Нормально отработала и защита лондонцев. "Бернли" пока не может играть в АПЛ на одном уровне все 90 минут.

АПЛ, 4-й тур

Стадион: "Терф Мур" (Бернли)

Главный судья: Данни Ингленд (Англия)

"Бернли" – "Тоттенхэм" 2:5

Голы: Фостер (4), Браунхилл (90+4) – Сон (16, 63, 66), Ромеро (45+2), Мэддисон (54)

"Бернли": Траффорд – Аль-Дахил, О'Ши, Байер (Корк, 74), Робертс – Гудмундссон (Делькруа, 46), Каллен, Берге (Браунхилл, 46), Колеошо (Ларсен, 68) – Амдуни (Редмонд, 60), Фостер

"Тоттенхэм": Викарио – Порро, Ромеро, Ван де Вен, Удоджи – Сарр (Хейбьерг, 68), Биссума – Кулусевский (Скипп, 86), Мэддисон (Эмерсон, 86), Соломон (Перишич, 69) – Сон (Ришарлисон, 72)

Предупреждения: Гудмундссон (43), Браунхилл (57), Байер (74), Делькруа (90+1) – Сарр (28), Кулусевский (41), Хейбьерг (81)

В этом матче хозяева тоже быстро открыли счет и дальше тоже дела у них не заладились. "Борнмут" отыгрался до перерыва, а в середине второго тайма и вовсе вышел вперед. Впрочем, в компенсированное время "Брентфорд" спас ничью. "Пчелы" смотрелись лучше, если брать весь поединок в целом, но к реализации моментов подопечные Франка подошли не особо ответственно.

Украинский защитник Илья Забарный провел на поле весь матч. Отыграл ровно – без привозов, но и без откровений.

АПЛ, 4-й тур

Стадион: "Брентфорд Коммьюнити Стэдиум" (Лондон)

Главный судья: Роберт Мэдли (Англия)

"Брентфорд" – "Борнмут" 2:2

Голы: Йенсен (7), Мбеумо (90+3) – Соланке (30), Брукс (77)

"Брентфорд": Флеккен – Хики (Олакигбе, 82), Пиннок, Ми (Коллинз, 81), Хенри – Йенсен (Айер, 81), Нергор, Янельт (Ониека, 71) – Мбеумо, Висса, Шаде (Луис-Поттер, 71)

"Борнмут": Нето – Эйронз, Забарный, Сенеси, Керкез – Кристи (Мефам, 87), Кук – Семеньо (Брукс, 60), Биллинг, Клюйверт (Тавернье, 71) – Соланке

Предупреждения: Йенсен (69) – Эйронз (51), Нето (64)