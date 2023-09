АПЛ. Брайтон – Ньюкасл Юнайтед 3:1. Ураганный прессинг команды Де Дзерби

"Брайтон" выдал великолепный матч. Тренерский штаб и сами футболисты сделали большие выводы после домашнего поражения "Вест Хэму" (1:3). Де Дзерби посадил на лавку Адама Уэбстера – защитника, который привез все три гола в ворота "чаек" на прошлых выходных.

Хозяева 90+ минут жгли "Ньюкасл" на своем поле. Неделю назад "сороки" упустили победу над "Ливерпулем" из-за отсутствия опыта(1:2), до этого проиграли "Манчестер Сити" (1:0). Дальше в календарь "джорди" тоже лучше не смотреть…

Хотя, казалось бы, "Ньюкасл" нормально начал поединок. Несколько неплохих возможностей забить на старте имел Исак. Однако на "Амэксе" гости провели адекватно только дебют и концовку, все остальное время точно доминировал "Брайтон". "Чайки" любят играть на встречных курсах в веселый футбол без центра поля, а еще и когда соперник ошибается – просто песня. В середине первого тайма Поуп неудачно вынес мяч вперед и дальше ему пришлось панически тащить выстрелы Митомы и Гилмора, а вот добивание Фергюсона вратарь "Ньюкасла" не потянул (1:0).

"Брайтон" был ураганом: играл очень классно, комбинационно, с большой отдачей. "Ньюкасл" буквально трещал по швам под образцовым прессингом "чаек", давление доходило вплоть до вратарской. В попытке изменить ход матча Хау делал замены, но они не работали.

На экваторе уже второй половины встречи Гилмор успел отдать вертикальную передачу. Фергюсон пас принял и, недолго думая, пробил по воротам и поймал Поупа на неготовности (2:0). Затем Эван бахнул еще раз, попал в Шера и оформил хет-трик (3:0). 18-летний ирландский нападающий очень отличается от хорошо знакомых болельщикам "Брайтона" Мопе и Уэлбека, чемпионов лиги xG. Этого парня интересуют голы, а не просто открывания в хороших позициях.

4 - Evan Ferguson is only the fourth player to score a Premier League hat-trick aged 18 or younger, after Chris Bart-Williams, Robbie Fowler, and Michael Owen (3 times). Prodigy. pic.twitter.com/NOp3caEAAc