  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. АПЛ. Ливерпуль – Астон Вилла 3:0. Клопп снова победил Эмери
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

АПЛ. Ливерпуль – Астон Вилла 3:0. Клопп снова победил Эмери

Англия
(1 голосов)

В этот раз еще и с разгромным счетом

АПЛ. Ливерпуль – Астон Вилла 3:0. Клопп снова победил Эмери

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Английская Премьер-лига, четвертый тур

"Энфилд" (Ливерпуль)

Главный арбитр: Саймон Хупер

"Ливерпуль" – "Астон Вилла" 3:0

Голы: Собослай 3, Кэш 22 (авт.), Салах 55

Ливерпуль: Алиссон – Трент, Матип, Гомес, Робертсон – Собослай, Макаллистер, Джонс – Салах, Нуньес, Диас

Астон Вилла: Мартинес – Конса, Диего Карлос, Торрес – Кэш, Камара, Дуглас Луиз, Динь – Диаби, Макгинн – Воткинс

Предупреждение: Камара 26

По теме
yellow-arrow
АПЛ. Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:2. Сдержать Эдуара и Эзе было невозможно
yellow-arrow
Арсенал – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз центрального матча 4-го тура АПЛ на 03.09.2023
yellow-arrow
Зинченко в старте Арсенала на поединок с Ман Юнайтед
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Ливерпуль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде