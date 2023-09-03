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АПЛ. Ливерпуль – Астон Вилла 3:0. Клопп снова победил Эмери
В этот раз еще и с разгромным счетом
Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, четвертый тур
"Энфилд" (Ливерпуль)
Главный арбитр: Саймон Хупер
"Ливерпуль" – "Астон Вилла" 3:0
Голы: Собослай 3, Кэш 22 (авт.), Салах 55
Ливерпуль: Алиссон – Трент, Матип, Гомес, Робертсон – Собослай, Макаллистер, Джонс – Салах, Нуньес, Диас
Астон Вилла: Мартинес – Конса, Диего Карлос, Торрес – Кэш, Камара, Дуглас Луиз, Динь – Диаби, Макгинн – Воткинс
Предупреждение: Камара 26
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