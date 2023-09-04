Эмоции и спорные моменты. Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1. Обзор матча и видео голов

Канониры вновь побеждают Манчестер в дополнительное время. В прошлый раз это произошло против "Сити", на этот раз пострадал "Юнайтед".

Матч был наполнен спорными моментами. Пенальти, который был назначен в ворота "МЮ" на 60-й минуте, был отменен после просмотра VAR. Также гол, забитый "красными дьяволами" на 89-й минуте, был отменен из-за офсайда.

Рашфорд открыл счет в матче, но через одну минуту гости упустили преимущество. Эдегор реализовал момент, на табло 1:1.

Дебютным голом отметился Райс, который должен был стать победным. Но еще через 5 минут Жезус окончательно поставил точку в матче, сделав счет 3:1.

АПЛ, 4-й тур

Стадион: "Эмирейтс" (Лондон)

"Арсенал" - "Манчестер Юнайтед" 3:1

Голы: Эдегор (28), Райс (90+6), Жезус (90+11) - Рашфорд (27)