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Эмоции и спорные моменты. Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1. Обзор матча и видео голов

Англия
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Арсенал - Манчестер Юнайтед ⋉ 3:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 03.09.2023 ⋇ АПЛ на UA-Футбол

Эмоции и спорные моменты. Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1. Обзор матча и видео голов

Фото: пресслужби ФК "Арсенал"

Новина українською

Канониры вновь побеждают Манчестер в дополнительное время. В прошлый раз это произошло против "Сити", на этот раз пострадал "Юнайтед".

Матч был наполнен спорными моментами. Пенальти, который был назначен в ворота "МЮ" на 60-й минуте, был отменен после просмотра VAR. Также гол, забитый "красными дьяволами" на 89-й минуте, был отменен из-за офсайда.

Рашфорд открыл счет в матче, но через одну минуту гости упустили преимущество. Эдегор реализовал момент, на табло 1:1.

Дебютным голом отметился Райс, который должен был стать победным. Но еще через 5 минут Жезус окончательно поставил точку в матче, сделав счет 3:1.

АПЛ, 4-й тур

Стадион: "Эмирейтс" (Лондон)

"Арсенал" - "Манчестер Юнайтед" 3:1

Голы: Эдегор (28), Райс (90+6), Жезус (90+11) - Рашфорд (27)

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В статье: Арсенал (Лондон) Английская Премьер-лига АПЛ Манчестер Юнайтед видеоповторы Мартин Эдегор Маркус Рашфорд Габриэл Жезус Деклан Райс
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