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Онана: за расистские оскорбления необходимо наказывать тюрьмой или дисквалификацией

Англия
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Для меня расизм - это то, чему нет места ни в мире футбола, ни в обычном мире

Онана: за расистские оскорбления необходимо наказывать тюрьмой или дисквалификацией

Фото: twitter.com/Everton

UA-Футбол
Новина українською

Амаду Онана сообщил, что в соцсетях его называли нелепой обезьяной после поражения в матче 2-го тура АПЛ против "Астон Виллы" (0:4), который состоялся 20 августа.

"На мой взгляд, проблема расизма требует действий. В какой-то момент людям придется это понять. Думаю, этого человека, который меня оскорбил, уже нашли полиция и клуб. Однако подобные вещи, к сожалению, случаются довольно часто. И я считаю досадным, что в 2023 году подобное все еще происходит.

Необходимо наказывать тюрьмой или дисквалификацией... Не знаю, на какой срок. Для меня расизм - это то, чему нет места ни в мире футбола, ни в обычном мире.

Так что да, вы должны делать то, что должны, если это тюрьма, значит, тюрьма. У меня нет жалости к таким людям. Решение должны искать власти", - приводит L'Equipe слова Онана

В текущем сезоне полузащитник сыграл за "Эвертон" 4 матча в АПЛ и не отметился результативными действиями. Команда занимает 18-е место в турнирной таблице, набрав 1 очко.

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Амаду Онана
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Источник:
lequipe

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