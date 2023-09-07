В The Athletic рассказали, ждать ли переезда Салаха и Санчо в Саудовскую Аравию до закрытия трансферного окна

Мохаммед Салах и Джейдон Санчо не переедут в Саудовскую Аравию до закрытия их трансферного окна, то есть сегодня, 7-го сентября, сообщает The Athletic.

Игроки останутся в своих клубах как минимум до зимы. При этом саудовцы продолжают интересоваться Мохамедом Салахом.

Ранее стало известно, что "Аль-Иттифак" Стивена Джеррарда хочет арендовать Джейдона Санчо на фоне конфликта англичанина с главным тренером "МЮ" Эриком тен Хагом. Неизвестно, хотел ли сам игрок уходить в саудовский клуб.

Напомним, что за Салаха якобы были готовы предложить до 200 миллионов евро. Огромный контракт, естественно, светил и самому Мохаммеду.