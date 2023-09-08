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Уэйн Руни может возглавить клуб из английского Чемпиошипа - источник

Англия
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Уэйн Руни может возглавить Бирмингем

Уэйн Руни может возглавить клуб из английского Чемпиошипа - источник

Фото: D.C. United

UA-Футбол
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"Бирмингем" рассматривает экс-форварда сборной Англии Уэйна Руни на пост главного тренера клуба, сообщает The Telegraph.

"Бирмингем" не проиграл ни одного матча в текущем розыгрыше чемпионшипа, но новые владельцы клуба хотят сменить Джона Юстаса на более известного тренера.

Клуб с 11 очками занимает четвертое место в турнирной таблице после 5 туров. В прошлом году команда финишировала на 17-й строчке в Чемпионшипе. Руни с лета прошлого года возглавляет "Ди Си Юнайтед", выступающий в МЛС. Ранее 37-летний англичанин тренировал "Дерби Каунти".

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В статье: Уэйн Руни Бирмингем Сити
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Источник:
telegraph

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