Клубы из Саудовской Аравии хотели купить де Брюйне и Левандовского, но получили отказы

Клубы с чемпионата Саудовской Аравии прошлым летом положили глаз еще на две мировые звезды.

Они обратились к полузащитнику "Манчестер Сити" Кевину де Брюйне и к нападающему "Барселоны" Роберту Левандовскому. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Оба ответили отказами и решили остаться в своих клубах. То же касается и центрбека "Реала" Давида Алабы.

Напомним, что во время летнего трансферного окна 2023 года саудовские клубы потратили почти один миллиард евро на покупки футболистов.