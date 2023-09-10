  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Клубы из Саудовской Аравии хотели купить де Брюйне и Левандовского, но получили отказы
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Клубы из Саудовской Аравии хотели купить де Брюйне и Левандовского, но получили отказы

Англия
(1 голосов)

Сразу несколько раз футболисты говорили "Нет" саудитам

Клубы из Саудовской Аравии хотели купить де Брюйне и Левандовского, но получили отказы

Фото: twitter.com/ManCity

Новина українською

Клубы с чемпионата Саудовской Аравии прошлым летом положили глаз еще на две мировые звезды.

Они обратились к полузащитнику "Манчестер Сити" Кевину де Брюйне и к нападающему "Барселоны" Роберту Левандовскому. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Оба ответили отказами и решили остаться в своих клубах. То же касается и центрбека "Реала" Давида Алабы.

Напомним, что во время летнего трансферного окна 2023 года саудовские клубы потратили почти один миллиард евро на покупки футболистов.

По теме
yellow-arrow
Гол Уокера в ворота Украины стал для него дебютным за сборную Англии
yellow-arrow
Неприкосновенный. Ман Сити интересовался воспитанником Барселоны, однако каталонцы отказали
yellow-arrow
Магуайр и Хендерсон выйдут в старте на матч с Украиной, - Источник
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роберт Левандовский Давид Алаба Кевин Де Брюйне
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Fabrizio Romano

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде