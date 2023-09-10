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Клубы из Саудовской Аравии хотели купить де Брюйне и Левандовского, но получили отказы
Сразу несколько раз футболисты говорили "Нет" саудитам
Фото: twitter.com/ManCity
Клубы с чемпионата Саудовской Аравии прошлым летом положили глаз еще на две мировые звезды.
Они обратились к полузащитнику "Манчестер Сити" Кевину де Брюйне и к нападающему "Барселоны" Роберту Левандовскому. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
Оба ответили отказами и решили остаться в своих клубах. То же касается и центрбека "Реала" Давида Алабы.
Напомним, что во время летнего трансферного окна 2023 года саудовские клубы потратили почти один миллиард евро на покупки футболистов.
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