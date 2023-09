Деклан Райс признан лучшим игроком месяца в Арсенале

Завершилось голосование болельщиков за звание лучшего игрока "Арсенала" по итогам августа. Победу одержал опорный полузащитник Деклан Райс, сообщает клубная пресс-служба.

24-летний англичанин помог набрать "канонирам" семь очков в трех стартовых матчах АПЛ и выиграть Суперкубок Англии. Он получил 56% голосов, опередив в опросе Эдди Нкетию и защитников Бена Уайта и Уильяма Салиба.

Напомним, Райс перешел в "Арсенал" из "Вест Хэма" этим летом. Он сыграл в пяти поединках за "пушкарей" и забил один гол.

