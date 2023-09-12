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Деклан Райс признан лучшим игроком месяца в Арсенале

Англия
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Болельщики сделали свой выбор

Деклан Райс признан лучшим игроком месяца в Арсенале

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Завершилось голосование болельщиков за звание лучшего игрока "Арсенала" по итогам августа. Победу одержал опорный полузащитник Деклан Райс, сообщает клубная пресс-служба.

24-летний англичанин помог набрать "канонирам" семь очков в трех стартовых матчах АПЛ и выиграть Суперкубок Англии. Он получил 56% голосов, опередив в опросе Эдди Нкетию и защитников Бена Уайта и Уильяма Салиба.

Напомним, Райс перешел в "Арсенал" из "Вест Хэма" этим летом. Он сыграл в пяти поединках за "пушкарей" и забил один гол.

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В статье: Арсенал (Лондон) Деклан Райс
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Источник:
arsenal.com

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