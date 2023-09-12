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Деклан Райс признан лучшим игроком месяца в Арсенале
Болельщики сделали свой выбор
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Завершилось голосование болельщиков за звание лучшего игрока "Арсенала" по итогам августа. Победу одержал опорный полузащитник Деклан Райс, сообщает клубная пресс-служба.
24-летний англичанин помог набрать "канонирам" семь очков в трех стартовых матчах АПЛ и выиграть Суперкубок Англии. Он получил 56% голосов, опередив в опросе Эдди Нкетию и защитников Бена Уайта и Уильяма Салиба.
Напомним, Райс перешел в "Арсенал" из "Вест Хэма" этим летом. Он сыграл в пяти поединках за "пушкарей" и забил один гол.
???? Introducing our Player of the Month for August...— Arsenal (@Arsenal) September 11, 2023
???? Declan Rice
A brilliant start to life in red and white ❤️
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