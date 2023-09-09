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Слава Украине! Лидер сборной Англии выдал базу в послематчевом комментарии
Эффект Зинченко
Getty Images/Global Images Ukraine
После матча между сборными Украины и Англии Суспільне взяло интервью у Деклана Райса. Англичанин завершил диалог лозунгом "желто-синих". "Слава Украине", прозвучало из уст полузащитника "трех львов".
Следующий матч Украина в рамках отбора к Евро-2024 проведет со сборной Италии во вторник 12 сентября.
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