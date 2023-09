Мама Магуайра и человек паук заступились за Харри: То, что он получает, выходит далеко за рамки футбола

Мама Харри Магуайра прокомментировала критику сына в социальных сетях. За него также заступился Том Холланд – актер, который играет человека паука во вселенной Marvel.

Я была там на трибунах и, как и всегда, неприемлемо то, что было создано на пустом месте. Я понимаю, что в мире футбола есть взлеты и падения, позитив и негатив, но то, что получает Гарри, выходит далеко за рамки футбола.

Том Холланд не остался в стороне:

Напомним, что на Харри постоянно обрушивается критика. У футболиста забрали капитанскую повязку.

