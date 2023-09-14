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Мама Магуайра и человек паук заступились за Харри: То, что он получает, выходит далеко за рамки футбола
Игрока несправедливо судят
Фото: Getty Images
Мама Харри Магуайра прокомментировала критику сына в социальных сетях. За него также заступился Том Холланд – актер, который играет человека паука во вселенной Marvel.
"Как мама, видеть уровень негативных и оскорбительных комментариев от некоторых болельщиков, экспертов и средств массовой информации позорно и абсолютно неприемлемо для любой сферы жизни, не говоря уже о тех, кто работает за клуб и страну.
Я была там на трибунах и, как и всегда, неприемлемо то, что было создано на пустом месте. Я понимаю, что в мире футбола есть взлеты и падения, позитив и негатив, но то, что получает Гарри, выходит далеко за рамки футбола.
Для меня видеть, как он проходит из-за того, из-за чего он проходит, не нормально. Мне бы не хотелось видеть, как другие родители или игроки будут проходить через это в будущем, особенно молодые ребята, которые сегодня пробиваются в карьеру. У Гарри огромное сердце, и это хорошо, что он психически силен и может справиться с этим, как другие тоже не смогут. Я никому не желаю такого насилия", – сказала мама Магуайра.
Том Холланд не остался в стороне:
"Он делает все возможное. Я думаю, что он отличный игрок, он много лет приносил пользу сборной. Он совершил ошибку, но такое случается. Я действительно восхищаюсь Харри. Он кажется очень хорошим парнем", – сказал спайдер ме
Напомним, что на Харри постоянно обрушивается критика. У футболиста забрали капитанскую повязку.
Harry Maguire’s mom statement.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 14, 2023
“As a mum, seeing the level of negative and abusive comments in which is receiving from some fans, pundits and the media is disgraceful and totally unacceptable to any walk of life never mind someone who works his socks off for club and country”.… pic.twitter.com/N4Omejo6VZ
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