Мама Магуайра и человек паук заступились за Харри: То, что он получает, выходит далеко за рамки футбола

Мама Харри Магуайра прокомментировала критику сына в социальных сетях. За него также заступился Том Холланд – актер, который играет человека паука во вселенной Marvel.

"Как мама, видеть уровень негативных и оскорбительных комментариев от некоторых болельщиков, экспертов и средств массовой информации позорно и абсолютно неприемлемо для любой сферы жизни, не говоря уже о тех, кто работает за клуб и страну.

Я была там на трибунах и, как и всегда, неприемлемо то, что было создано на пустом месте. Я понимаю, что в мире футбола есть взлеты и падения, позитив и негатив, но то, что получает Гарри, выходит далеко за рамки футбола.

Для меня видеть, как он проходит из-за того, из-за чего он проходит, не нормально. Мне бы не хотелось видеть, как другие родители или игроки будут проходить через это в будущем, особенно молодые ребята, которые сегодня пробиваются в карьеру. У Гарри огромное сердце, и это хорошо, что он психически силен и может справиться с этим, как другие тоже не смогут. Я никому не желаю такого насилия", – сказала мама Магуайра.

Том Холланд не остался в стороне:

"Он делает все возможное. Я думаю, что он отличный игрок, он много лет приносил пользу сборной. Он совершил ошибку, но такое случается. Я действительно восхищаюсь Харри. Он кажется очень хорошим парнем", – сказал спайдер ме

Напомним, что на Харри постоянно обрушивается критика. У футболиста забрали капитанскую повязку.