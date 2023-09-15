В АПЛ выбрали лучшего тренера и игрока августа. Видео

Лучшим тренером и игроком августа в АПЛ выбрали представителей "Тоттенхэма", в стартовых четырех турах лондонцы набрали 10 очков. После ничьи в первом туре с "Бретфордом", лондонцы одержали три победы подряд над "МЮ", "Бормутом" и "Бернли".

Постекоглу и Мэддисон присоединились к "Тоттенхэму" этим летом, предыдущим клубом греческого тренера был "Селтик", а футболист сборной Англии перешел из "Лестера" за 40 млн. фунтов и уже забил два гола и отдал два ассиста в 4 матчах за новую команду.