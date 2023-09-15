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В АПЛ выбрали лучшего тренера и игрока августа. Видео
Лучшим тренером и игроком выбрали представителей Тоттенхэма
Лучшим тренером и игроком августа в АПЛ выбрали представителей "Тоттенхэма", в стартовых четырех турах лондонцы набрали 10 очков. После ничьи в первом туре с "Бретфордом", лондонцы одержали три победы подряд над "МЮ", "Бормутом" и "Бернли".
Постекоглу и Мэддисон присоединились к "Тоттенхэму" этим летом, предыдущим клубом греческого тренера был "Селтик", а футболист сборной Англии перешел из "Лестера" за 40 млн. фунтов и уже забил два гола и отдал два ассиста в 4 матчах за новую команду.
COYS ???? pic.twitter.com/dWOZBLsL74— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) September 15, 2023
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