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В АПЛ выбрали лучшего тренера и игрока августа. Видео

Англия
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Лучшим тренером и игроком выбрали представителей Тоттенхэма

В АПЛ выбрали лучшего тренера и игрока августа. Видео

UA-Футбол
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Лучшим тренером и игроком августа в АПЛ выбрали представителей "Тоттенхэма", в стартовых четырех турах лондонцы набрали 10 очков. После ничьи в первом туре с "Бретфордом", лондонцы одержали три победы подряд над "МЮ", "Бормутом" и "Бернли".

Постекоглу и Мэддисон присоединились к "Тоттенхэму" этим летом, предыдущим клубом греческого тренера был "Селтик", а футболист сборной Англии перешел из "Лестера" за 40 млн. фунтов и уже забил два гола и отдал два ассиста в 4 матчах за новую команду.

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В статье: Англия Джеймс Мэддисон
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