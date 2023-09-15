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Дебют откладывается. Почеттино подтвердил травму драгоценного новичка Челси

Англия
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Пока бельгиец вне состава

Дебют откладывается. Почеттино подтвердил травму драгоценного новичка Челси

Фото: twitter.com/ChelseaFC

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Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино подтвердил, что летний новичок команды Ромео Лавия находится в лазарете.

“Мы действительно расстроены, ведь он хорошо тренировался. У него проблема со щиколоткой, ждем новостей”, - сказал Почеттино.

Напомним, что официально о трансфере Лавии из "Саутгемптона" в "Челси" было сообщено 18 августа. С этого времени 19-летний полузащитник ни разу не появился в заявке команды на официальный матч. "Аристократы" выложили за трансфер футболиста 62 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что восстановление полузащитника может затянуться до шести недель.

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В статье: Маурисио Почеттино Челси (Лондон)
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