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Дебют откладывается. Почеттино подтвердил травму драгоценного новичка Челси
Пока бельгиец вне состава
Фото: twitter.com/ChelseaFC
Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино подтвердил, что летний новичок команды Ромео Лавия находится в лазарете.
“Мы действительно расстроены, ведь он хорошо тренировался. У него проблема со щиколоткой, ждем новостей”, - сказал Почеттино.
Напомним, что официально о трансфере Лавии из "Саутгемптона" в "Челси" было сообщено 18 августа. С этого времени 19-летний полузащитник ни разу не появился в заявке команды на официальный матч. "Аристократы" выложили за трансфер футболиста 62 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что восстановление полузащитника может затянуться до шести недель.
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