АПЛ. Вулверхэмптон - Ливерпуль 1:3. Гений Салаха спасает мерсисайдцев

"Ливерпуль" любит щекотать нервы собственным болельщикам и этот матч не стал исключением. После первого тайма было сложно представить, как мерсисайдцы планируют побеждать, но у них был ответ на этот вопрос. "Вулверхэмптон", несмотря на образцовую первую половину встречи, посыпался после перерыва.

После стартового свистка от Майкла Оливера показалось, что команды обменялись футболками, ведь ту технику вперемешку с агрессией, которую начали демонстрировать "волки", мы скорее ожидали от мерсисайдцев. "Ливерпуль" даже не успел организовать собственную атаку, как пропустил гол. Постарался Педру Нету, который уверенно прошел мимо Собослая и Матипа, прострелив на дальнюю штангу. Перехватить этот прострел Энди Робертсону не удалось и Хван Хи Чхан спокойно отправил мяч в ворота.

Важно отметить, что это первый гол "волков" в этом сезоне Премьер-лиги, который был забит не головой. Однако если способ взятия ворот был нестандартным, то ассистент был вполне ожидаемым: это уже 4-я голевая передача от Педру Нету в этом сезоне. Также хотелось бы отметить невероятно активный и уверенный старт от новичка "Вулверхэмптона" Жана-Рикнера Бельгарда. Его дриблинг и активное участие в начальных стадиях атак "волков" создавали впечатление, что он с командой уже как минимум несколько месяцев, а не вышел играть свой дебютный матч. Возможно, Гари О'Нил теперь уже не так жалеет об уходе из клуба Рубена Невеша и Матеуша Нуньеша.

А что касается подопечных Клоппа, то они были слишком медлительными на мяче и элементарные ошибки в центре поля приходили от тех, от кого меньше всего этого ожидаешь — от Алексиса Мак Аллистера и Доминика Собослая. Задавать высокий темп — это прерогатива "Ливерпуля", но в первом тайме именно "волки" были законодателями скоростной моды.

На 27-й минуте Мак Аллистер очередной ошибкой при передаче едва не привез гол на собственные ворота, но Собослай сумел догнать Педру Нету, забегание которого начиналось еще с центра поля. Через 7 минут Педру Нету мастерски прошел Джо Гомеса на левом фланге и выполнил идеальную подачу в штрафную площадку. Матеусу Кунье оставалось только расстрелять ворота Алиссона, впрочем бразилец не смог сложиться для удара и момент был упущен.

Ожидалось, что из-за отсутствия Вирджила ван Дейка и Трента Александера-Арнолда "Ливерпуль" может просесть в обороне, особенно в связи с выходом в стартовом составе молодого Джарелла Куанси. Впрочем, как оказалось, проблемы мерсисайдцев в первом тайме были не только там, но и впереди. Когда трансляционная камера показала Юргена Клоппа, то его лицо передавало отчаяние и непонимание. С такими эмоциями немецкий специалист побежал в подтрибунное помещение после завершения первого тайма.

На второй тайм Луис Диас заменил Алексиса Мак Аллистера и это заметно изменило динамику движения всего мерсисайдского коллектива. Возможно, "волки" просто не были готовы к подобному, ведь подопечные Клоппа начали играть в суператакующие 4-2-4. Как оказалось, результата от такой перестройки не пришлось долго ждать. Мохамед Салах выполнил идеальный прострел между защитниками хозяев поля, на который откликнулся Коди Гакпо, закатив мяч в пустые ворота.

После этого Клопп сразу решил возвращать привычные 4-3-3, однако когда на поле появились Дарвин Нуньес и Харви Эллиотт, это уже был другой "Ливерпуль", который разительно отличался от первотаймового варианта. Ну а Гари О'Нил отреагировал на такую мощную пощечину своими заменами, одна из которых была явно направлена на усиление обороны: вместо форварда Хвана Хи Чхана вышел защитник Мэтт Доэрти. "Вулверхэмптон" сел в оборону и принял правила игры, которые задал им соперник.

На 70-й минуту Нуньес и Диас разыграли гениальную комбинацию в штрафной площадке хозяев, но удар от уругвайского нападающего был заблокирован Максом Килманом. Именно в этот момент появилось ощущение, что второй гол в ворота Жозе Са неизбежен, поскольку "волки" слишком сильно зажались к собственным воротам. И этот гол пришел на 85-й минуте, когда после неудачного выноса от голкипера "Вулверхэмптона" гости перехватили мяч и волшебный Мохамед Салах снова прострелил вдоль ворот, где неожиданно появился Энди Робертсон — удар точно в ближний угол не оставил шансов португальскому стражу ворот.

Это 200-й матч Робертсона в футболке "Ливерпуля" в рамках АПЛ, сегодня он был с капитанской повязкой, поэтому это взятие ворот более чем символическое для шотландца. А впоследствии подопечные Клоппа отправили в ворота соперника и третий гол: Салах отдал третью голевую передачу в этом матче, после которого Харви Эллиотт пробил точно в угол ворот. Правда, впоследствии это взятие ворот записали как автогол Буэно, поэтому и третья голевая от Салаха также не попала в протокол.

Диаметрально противоположные таймы на "Молинью" завершились победой "Ливерпуля". Они выходят на первую строчку турнирной таблицы по крайней мере пока не сыграны другие матчи игрового дня. Ну а "Вулверхэмптона", несмотря на великолепную игру в первом тайме, все же не хватило для сдерживания мощного натиска от гостей. Это 4-е поражение в первых 5-ти матчах для подопечных Гари О'Нила.

АПЛ, 5-й тур

Стадион: "Молинью" (Вулверхэмптон)

Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

"Вулверхэмптон" — "Ливерпуль" 1:3

Голы: Хван (7) — Гакпо (55), Робертсон (85), Буэно (аг) (90+1)

"Вулверхэмптон": Са — Семеду, Доусон, Килман, Аит-Нури (Буэну, 66) — Бельгард (Дойл, 77), Лемина (Траоре, 78), Гомеш — Хван (Доэрти, 60), Кунья (Силва, 60), Нету

"Ливерпуль": Алиссон — Гомес, Куанса (Конате, 83), Матип, Робертсон — Сосослай, Мак Аллистер (Диас, 46), Джонс — Салах (Гравенберх, 90+3), Гакпо (Нуньес, 56), Жота (Эллиотт, 56)

Предупреждения: Семеду (72) — Мак Аллистер (4), Эллиотт (90+2)