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Стиль Де Дзерби. Брайтон забил МЮ после 30 передач подряд. Видео

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Так выглядит правильная позиционная атака

Стиль Де Дзерби. Брайтон забил МЮ после 30 передач подряд. Видео

Фото: пресслужби ФК "Брайтон"

Новина українською

"Брайтон" представил видео гола, который вчера команда забила "Манчестер Юнайтед". Так выглядит правильная позиционная атака. Подопечные Де Дзерби показали хороший контроль мяча, разыграв мяч от голкипера к воротам соперника. Для этого понадобилось 30 передач.

Финальным касанием стал удар Паскаля Гроса после передачи Тарика Лемпти. Матч закончился со счетом 3:1 в пользу "Брайтона".

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В статье: Брайтон энд Хоув Альбион Манчестер Юнайтед
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Комментарии (1)
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Number13 (Мариуполь)
17.09.2023 в 22:45
и это все было у нас...
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