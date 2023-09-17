Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стиль Де Дзерби. Брайтон забил МЮ после 30 передач подряд. Видео
Так выглядит правильная позиционная атака
Фото: пресслужби ФК "Брайтон"
"Брайтон" представил видео гола, который вчера команда забила "Манчестер Юнайтед". Так выглядит правильная позиционная атака. Подопечные Де Дзерби показали хороший контроль мяча, разыграв мяч от голкипера к воротам соперника. Для этого понадобилось 30 передач.
Финальным касанием стал удар Паскаля Гроса после передачи Тарика Лемпти. Матч закончился со счетом 3:1 в пользу "Брайтона".
Thirty passes. Goal. De Zerbismo. ???? pic.twitter.com/2PLlE5aJeS— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) September 17, 2023
- Всі новини футболу.
Підписуйтесьна телеграм UA-Футбол
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Манчестер Сити выиграл все матчи, Челси во втором десятке. Турнирная таблица АПЛ
- АПЛ. Эвертон – Арсенал 0:1. Победа гостей, однако с великолепной игрой от обоих украинцев
- Шахтер - лидер, Кривбасс второй, Черноморец обходит Полесье. Результаты, расписание и таблица УПЛ
- Стали известны оценки Мудрика и Забарного в матче Борнмут - Челси
- Изменился до неузнаваемости. Милевский показал, как поддерживал сборную в матче с Италией. ВИДЕО
- Эффектная жена футболиста сборной Украины предстала в образе модели Playboy. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Number13 (Мариуполь)
17.09.2023 в 22:45
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн