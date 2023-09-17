Стиль Де Дзерби. Брайтон забил МЮ после 30 передач подряд. Видео

"Брайтон" представил видео гола, который вчера команда забила "Манчестер Юнайтед". Так выглядит правильная позиционная атака. Подопечные Де Дзерби показали хороший контроль мяча, разыграв мяч от голкипера к воротам соперника. Для этого понадобилось 30 передач.

Финальным касанием стал удар Паскаля Гроса после передачи Тарика Лемпти. Матч закончился со счетом 3:1 в пользу "Брайтона".

Thirty passes. Goal. De Zerbismo. ???? pic.twitter.com/2PLlE5aJeS — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) September 17, 2023