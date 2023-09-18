Артета о выходе Райи вместо Рэмсдейла с Эвертоном: Жалею, что не хватило смелости поменять вратаря, когда это было необходимо

В матче 5-го тура АПЛ против "Эвертона" (1:0) Давид Рая дебютировал за "Арсенал". Предыдущие 4 игры в чемпионате провел Аарон Рэмсдейл.

"Это объясняется так же, как и то, почему играли Фабиу (Виейра) и Габриэл (Жезус) - мне на задали ни одного вопроса, когда Габриэл не выходил в стартовом составе. Он выиграл больше трофеев, чем кто-либо другой в этой раздевалке, включая меня.

Я хочу, чтобы Аарон (Рэмсдейл) реагировал так же, как и Габриэл Жезус, как Кай Хавертц, как Такехиро Томиясу. Точно так же. Играют 11 человек, а не 10 и еще один.

Я - молодой тренер, работаю на этой должности три с половиной года. Я мало о чем жалею, но в двух матчах после 60-й и 85-й минуты я чувствовал необходимость заменить вратаря. Я не сделал этого, у меня не хватило смелости. Но я могу снять с игры вингера или нападающего и выпустить пятого защитника, чтобы удержать результат. В тех матчах мы сыграли вничью, и я был очень недоволен.

Возможно, (люди скажут), что это странно. Но почему нет? Если другой вратарь имеет нужные качества, чтобы что-то сделать, и вы хотите изменений - сделайте это.

Вот о чем я сожалею. Теперь я чувствую, что нужно привлечь всех, что играть должны все, независимо от турнира. Таков мой посыл.

Мы приспосабливаемся к качествам, которыми обладают наши игроки, и стараемся использовать их сильные стороны. В одних играх нужно делать одно, в других - другое. На мой взгляд, в матче с "Эвертоном" это было действительно важно, чтобы принести пользу команде", - сказал главный тренер "Арсенала".