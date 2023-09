В контракте Бернарду все же прописаны отступные. Они активируются в 2024-м

В новом контракте Бернарду Силвы прописаны отступные, которые активируются летом 2024-го. Сумма выкупа контракта португальца составит 50 миллионов фунтов.

Летом в услугах Бернарду были заинтересованы "ПСЖ" и "Барселона", но "Сити" отказался продавать игрока, несмотря на его интерес к уходу. Недавно стало известно, что Бернарду продлил контракт с "горожанами" до лета 2026-го.

Таким образом "Сити" сохранил португальца на следующий сезон, но пообещал футболисту в конце концов отпустить его.

Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 80 миллионов евро.

Bernardo Silva new deal valid until 2026 includes £50m release clause — it’s only starting from next summer. ????????????



City did excellent work in keeping Silva despite PSG bids & Barça interest.



Bernardo signed to win titles again, full focus on City now.



