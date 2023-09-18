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В контракте Бернарду все же прописаны отступные. Они активируются в 2024-м

Англия
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В контракте Бернарду все же прописаны отступные. Они активируются в 2024-м

Фото: twitter.com/ManCity

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В новом контракте Бернарду Силвы прописаны отступные, которые активируются летом 2024-го. Сумма выкупа контракта португальца составит 50 миллионов фунтов.

Читайте также Официально: Бернарду продлил контракт с Манчестер Сити

Летом в услугах Бернарду были заинтересованы "ПСЖ" и "Барселона", но "Сити" отказался продавать игрока, несмотря на его интерес к уходу. Недавно стало известно, что Бернарду продлил контракт с "горожанами" до лета 2026-го.

Таким образом "Сити" сохранил португальца на следующий сезон, но пообещал футболисту в конце концов отпустить его.

Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 80 миллионов евро.

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В статье: Манчестер Сити Бернарду Силва
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