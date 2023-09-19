Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В Манчестер Юнайтед праздник: Маунт и Варан тренировались в общей группе
Как нельзя кстати
Фото: @ManUtd
"Манчестер Юнайтед" сообщил, что Мейсон Маунт и Рафаэль Варан вернулись к тренировкам в общей группе. Мейсон Маунт пропустил уже почти месяц, тогда как Рафаэль Варан не играл с начала сентября.
"Манчестер Юнайтед" сыграет завтра с "Баварией" в 22:00, но футболисты вряд ли успеют полностью восстановиться к поединку Лиги чемпионов. До перерыва на матчи сборных в октябре "манкунианцам" предстоит сыграть ещё с "Бернли", дважды с "Кристал Пэлас" (в Кубке лили и АПЛ), с "Галатасараем" вновь в Лиге чемпионов и "Брентфордом" в чемпионате.
"Юнайтед" занимает в АПЛ 13-е место после 5 туров, одержав 2 победы и триджы уступив.
???? A positive update from Carrington regarding Mason Mount and @RaphaelVarane's returns.#MUFC— Manchester United (@ManUtd) September 19, 2023
Популярное сейчас
- Герой против Шахтера закончил на футбольных задворках, а затем стал рэпером. История падения Джексона Мартинеса
- Продолжаем уничтожать технику и живую силу противника. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян за сутки
- Циганков и Довбик разрывают Гранаду, уверенная победа Динамо, трансферный бан для Руха. Главные новости за 18 сентября
- Артета - о выходе Райи: Жалею, что не хватило смелости поменять вратаря, когда это было необходимо
- Жена Конопли рассказала про скандальный разрыв с защитником Динамо. ВИДЕО
- Жены Месси и Бускетса похвастались идеальными формами во время занятий в спортзале. ФОТО