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В Манчестер Юнайтед праздник: Маунт и Варан тренировались в общей группе

Англия
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Как нельзя кстати

В Манчестер Юнайтед праздник: Маунт и Варан тренировались в общей группе

Фото: @ManUtd

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" сообщил, что Мейсон Маунт и Рафаэль Варан вернулись к тренировкам в общей группе. Мейсон Маунт пропустил уже почти месяц, тогда как Рафаэль Варан не играл с начала сентября.

"Манчестер Юнайтед" сыграет завтра с "Баварией" в 22:00, но футболисты вряд ли успеют полностью восстановиться к поединку Лиги чемпионов. До перерыва на матчи сборных в октябре "манкунианцам" предстоит сыграть ещё с "Бернли", дважды с "Кристал Пэлас" (в Кубке лили и АПЛ), с "Галатасараем" вновь в Лиге чемпионов и "Брентфордом" в чемпионате.

"Юнайтед" занимает в АПЛ 13-е место после 5 туров, одержав 2 победы и триджы уступив.

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В статье: Рафаэль Варан Манчестер Юнайтед Мейсон Маунт
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