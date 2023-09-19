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Netflix выпустит документалку про Бэкхема. Вышел трейлер

Англия
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Выйдет уже скоро

Netflix выпустит документалку про Бэкхема. Вышел трейлер

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Netflix выпустил трейлер документального фильма про Дэвида Бекхэма. В мини-сериале расскажут про его карьеру.

Режиссер документалки Фишер Стивенс ранее снял фильм "Палмер" с Джастином Тимберлейком в главной роли.

Премьера сериала состоится на сервисе 4-го октября.

Напомним, что в 2025-м сервис выпустит документальный фильм про Винисиуса. Об этом стало известно в августе.

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В статье: Дэвид Бекхэм Netflix
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