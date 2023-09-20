Гвардиола подтвердил травму у Силвы. Португальца заменили в первом тайме матча Лиги чемпионов

Пеп Гвардиола рассказал о травме Бернарду Силвы. Хавбек "Манчестер Сити" получил повреждение и был заменен Жереми Доку на 44-й минуте матча Лиги чемпионов с "Црвеной Звездой" (3:1).

"Я еще не разговаривал с врачами, но, похоже, он пропустит ближайшие матчи", - сказал главный тренер "Манчестер Сити".

В ближайших матчах "горожане" сыграют в АПЛ с "Ноттингем Форест" и "Вулверхэмптоном", а также встретятся с "Ньюкаслом" в рамках Кубка английской лиги.