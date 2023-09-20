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Сульшер признал, что решение подписать Криштиану Роналду было ошибкой

Англия
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Бывший наставник МЮ вспомнил свой период в клубе

Сульшер признал, что решение подписать Криштиану Роналду было ошибкой

Фото: twitter.com/ManUtd

UA-Футбол
Новина українською

Экс-главный тренер "Манчестер Юнатйед" Оле Гуннар Сульшер рассказал о трансфере Криштиану Роналду и его влияние на результаты клуба.


- В сентябре 2021 года мы были на первом месте в лиге, пришел Криштиану Роналду, а также присоединились Рафаэль Варан и Джейдон Санчо.

- И?

- И мы стали сильнее, подписав этих игроков. Речь шла о том, чтобы сделать следующий шаг к борьбе за титул. И, к сожалению, из этого просто ничего не получилось.

- Среди болельщиков и некоторых СМИ бытует мнение, что Роналду разрушил вашу команду, что Эд Вудворд купил его из тщеславия. Какова правда о его приезде и как было работать с ним?

- Это было решение, от которого было очень трудно отказаться, и я чувствовал, что мы должны были принять его, но оно оказалось ошибочным.

Оно казалось правильным, когда он подписал контракт, и болельщики почувствовали это в той игре с "Ньюкаслом" (Роналду сделал дубль, "МЮ" победил со счетом 4:1), "Олд Траффорд" был потрясен. Он по-прежнему был одним из лучших бомбардиров в мире, он выглядел сильным.

Когда я посмотрел расписание матчей, мне показалось, что это будет решающий период: "Манчестер Сити", "Ливерпуль" и "Тоттенхэм", а "Лестер" на выезде. Затем "Челси" и "Арсенал", плюс матчи Лиги чемпионов. Все обернулось против нас. Все началось с домашнего поражения от "Астон Виллы" (0:1) и промаха с пенальти в концовке.

Когда у вас есть команда, вам нужно, чтобы все двигались в одном направлении. Когда что-то шло не так, как надо, можно было заметить, как проявляются некоторые игроки и их высокомерие.

Мы убедительно обыграли "Тоттенхэм" на выезде со счетом 3:0, но потом проиграли два матча... - сказал бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед".

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В статье: Криштиану Роналду Оле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед
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Источник:
The Athletic

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