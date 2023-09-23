Бернли - Манчестер Юнайтед: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

“Манчестер Юнайтед” в кризисе. Команда Эрика тен Хага проиграла в четырех из шести матчах сезона. Однако “Бернли” еще даже ни разу не победил после своего возвращения в АПЛ. Это шанс для “Юнайтед”.

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Чемпионат Англии, шестой тур

23 сентября 2023 року. Бернли, "Терф Мур"

"Бернли" 22:00 "Манчестер Юнайтед"

Телетрансляція – Setanta Sports