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Бернли - Манчестер Юнайтед: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
МЮ намерен прервать серию из трех поражений подряд – смотреть прямую трансляцию
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
“Манчестер Юнайтед” в кризисе. Команда Эрика тен Хага проиграла в четырех из шести матчах сезона. Однако “Бернли” еще даже ни разу не победил после своего возвращения в АПЛ. Это шанс для “Юнайтед”.
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Чемпионат Англии, шестой тур
23 сентября 2023 року. Бернли, "Терф Мур"
"Бернли" 22:00 "Манчестер Юнайтед"
Телетрансляція – Setanta Sports
Трансляція матчу Бернлі - Манчестер ЮнайтедСмотреть трансляцию
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