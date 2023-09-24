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АПЛ. Брайтон выходит на третье место после победы над Борнмутом

Англия
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Забарный провел полный матч

АПЛ. Брайтон выходит на третье место после победы над Борнмутом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Роберто Де Дзерби за последние несколько месяцев стал одним из самых обласканных тренеров в Англии, если не во всей Европе. В подобном статусе, как всякий амбициозный менеджер, видит себя в будущем и Андони Ираиола. Так же как и “Борнмут”, в прошлом году сменивший владельцев, хотел бы быть таким же успешным, как и “Брайтон”. Показательно, что в сегодняшнем матче у команд был абсолютно одинаковый средний возраст стартовых составов – 25.6 лет.

Де Дзерби сделал девять изменений в составе после проигранного матча Лиги Европы с “АЕКом” (2:3). В основе остались только Эступиньян и Гилмор. Это ощущалось. На первых минутах план “Борнмута” работал лучше. Гости отдали команде Де Дзерби мяч, и через раз проводили острые контратаки. “Брайтон” в первые двадцать минут оставался без ударов, пока Фергюсон не пальнул по воротам с двадцати метров.

“Борнмут” отказывался прессинговать “Брайтон” у его ворот, вступая в отбор уже в центре поля. Медлительность игры переросла в медлительность мысли у команды Де Дзерби, наа на 25-й минуте грубо ошибся кипер “чаек” Вертбрюгген, не заметив подключение Кристи за своей спиной. Бельгиец потерял мяч на линии своей штрафной, и Соланке пробивал по пустым воротам.

“Борнмуту” не хватило всего нескольких секунд, чтобы уйти на перерыв с преимуществом в счете. Гости все чаще вжимались в свою штрафную, и за это поплатились. Гилмор после розыгрыша штрафного закинул мяч ближе к ворота “Борнмуту”. На мяч пошел Эйронз, Забарный пролетел мимо Нету, и кипер “вишенок” не успел среагировать на удар.

В перерыве Де Дзерби провел двойную замену, и она сработала уже через 15 секунд. Фати выполнил хороший проход на фланге, дал мяч в центр, Дауд подправил мяч, а гол забил Матома.

Забив второй гол, “Брайтон” завладел контролем над матчем, и не позволил “Борнмуту” сделать ничего. Митома еще и оформил дубль, замкнув кросс Эступиньяна.

Пятая победа команды Де Дзерби в шести турах. “Борнмуту” до “Брайтона” еще очень далеко.

Чемпионат Англии, шестой тур. Фалмер, “Амекс Стэдиум”

“Брайтон” – “Борнмут” 3:1

Голы: Керкес 45+2 (авт.), Митома 46, Митома 77 – Соланке 25

“Брайтон”: Вертбрюгген – Велтман, Уэбстер, Данк, Эступиньян – Дауд (Балеба 74), Гилмор – Адингра (Лэмпти 87), Буонанотте (Митома 46), Уэлбек (Педро 63) – Фергюсон (Фати 46)

“Борнмут”: Нету – Керкес, Келли (Сенеси 83), Забарный, Эйронз – Биллинг (Брукс 82), Кук – Клюйверт (Семеньо 64), Кристи (Траоре 82), Таверньер (Уттара 63) – Соланке

Предупреждения: Велтман 37, Гилмор 45+3, Данк 75 – Забарный 41, Брукс 89, Сенеси 90+6

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В статье: Английская Премьер-лига АПЛ Брайтон энд Хоув Альбион Борнмут Роберто Де Дзерби Илья Забарный Каору Митома
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