АПЛ. Челси – Астон Вилла 0:1. Пациент жил до 58-й минуты

"Пенсионеры" не побеждают уже три матча подряд, также за все эти три игры они не смогли забить ни одного гола. В поражении против "Ноттингем Форест" были свои причины, ничья с "Борнмутом" выглядела скорее неудачей, а не закономерностью. Но сегодня "Астон Вилла" доказала, что подопечные Почеттино все-таки в кризисе, обыграв их на "Стэмфорд Бридж" с ниминмальным счетом.

"Челси" достаточно активно начал эту встречу, впрочем активность — не означает остроту. Именно с остротой у лондонского коллектива были проблемы. Они контролировали мяч, пытались дойти до владений Эмилиано Мартинеса, но не хватало последнего паса, после которого должен был бы следовать удар. Гости начало встречи откровенно проспали и в отдельных моментах в атаке не совсем понимали, что им нужно делать.

Впервые подопечных Унаи Эмери в атаке мы увидели ближе к 20-й минуте. Особенно запомнился удар от Люки Диня из-за пределов штрафной площади. Это было мощно, но Роберт Санчез справился.

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На 23-й минуте Михаил Мудрик отдал очень тонкий пас на Николя Джексона, разрезав всю оборону "вилланов", но свой выход один на один сенегальский нападающий не реализовал. Это был реальный шанс для украинца записать на свой счет голевой пас, впрочем партнер по команде его подвел. Вообще Михаил в первом тайме выделялся классными разрезными передачами и, как ни странно, отборами. Подводил вингера "Челси" только дриблинг, ведь соперники легко перекусывали его попытки пройти вперед за счет техники или скорости.

Под конец тайма Николо Дзаньоло наносил удар убийственной силы с относительно близкого расстояния и Роберт Санчез только чудом успел среагировать на этот выстрел. А впоследствии Дисаси все-таки забил в ворота Мартинеса, но это взятие ворот было отменено из-за офсайда у француза. Первую половину этого противостояния можно охарактеризовать как агрессивно-тактическую. Было немало тактической борьбы в центре, хватало агрессии в действиях обоих коллективов, не хватало только больше осмысленности в атаках, хотя и при таких условиях свои моменты команды находили.

Второй тайм начался все теми же неиспользованными моментами: Рахим Стерлинг максимально сблизился с Мартинесом после смещения с фланга в центр, что и помешало ему переиграть аргентинского стража ворот. А потом и Джексон не смог переправить мяч в сетку ворот после классного навеса от Энцо Фернандеса.

Даже в моментах, когда Стерлинг или Джексон оказывались в офсайде, но выходили на свидание с голкипером, они не забивали. И на самом деле здесь нет никаких откровений. Весь старт этого сезона от подопечных Маурисио Почеттино проходит в таком стиле: они создают, но не забивают.

А на 57-й минуте и без того проблемный лондонский коллектив получил еще больше проблем, ведь они остались в меньшинстве. Мало Гюсто пошел в грубый подкат на фланге и, несмотря на то, что сначала защитник "синих" сыграл в мяч, потом была игра в ногу. После просмотра ВАР Джарред Джиллет решил, что это удаление. Поэтому большую часть второго тайма "Челси" провел в меньшинстве. Сразу после красной последовала реакция от Почеттино, он снял с игры Михаила Мудрика и выпустил Бена Чилуэлла.

Все, что было дальше — это уже следствие. "Вилланы" начали активнее атаковать и все чаще находили моменты для ударов по воротам Санчеза. А на 73-й минуте произошло то, чего все ожидали: во время контратаки Олли Уоткинс получил мяч и под давлением от Колвилла мчался к воротам. Первый удар от нападающего бирмингемского клуба был заблокирован, а второй от штанги все же залетел в сетку ворот.

Даже после пропущенного гола "Челси" нашел свой момент: Бен Чилуэлл имел хороший шанс сравнять счет на табло, но с его попыткой справился Эмилиано Мартинес. Кроме этого, потуги лондонцев как-то исправить ситуацию выглядели обреченными. "Астон Вилла" задушила своих соперников после того, как осталась в большинстве.

Этот результат означает, что бирмингемцы поднимаются на 6-е место в турнирной таблице Премьер-Лиги, в их активе 12 очков после первых шести туров. А команда Почеттино остается на 14-ой строчке, имея в активе 5 очков. Очередной матч - те же проблемы для "пенсионеров", но если обычно их подводит реализация, то сегодня к ней добавилась еще и игра в меньшинстве.

АПЛ, 6-й тур

Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)

Главный судья: Джарред Джиллетт (Англия)

"Челси" — "Астон Вилла" 0:1

Гол: Уоткинс (73)

"Челси": Санчез — Гюсто, Дисаси, Силва, Колвилл — Галлахер, Кайседо (Броя, 79) — Стерлинг, Фернандес (Угочукву, 68), Мудрик (Чилуэлл, 61) — Джексон (Палмер, 68)

"Астон Вилла": Мартинес — Кэш, Конса, Торрес, Динь — Камара (Дендонкер, 90+1), Луиз — Макгинн (Рэмзи, 75), Диаби (Тилеманс, 81), Дзаньоло (Бэйли, 75) — Уоткинс (Дуран, 90+1)

Предупреждения: Джексон (51), Чилуэлл (90) — Динь (45), Луиз (90+2), Мартинес (90+4)

Удаление: Гюсто (58)