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Артета: Мы разочарованы тем, как именно мы пропустили голы от Тоттенхэма

Англия
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Наставник "канониров" об итогах лондонского дерби

Артета: Мы разочарованы тем, как именно мы пропустили голы от Тоттенхэма

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета прокомментировал результативную ничью с "Тоттенхэмом" в рамках 6-го тура АПЛ.

"Чувствуем, что потеряли два очка. Мы больше владели мячом и забивали, однако соперник забивал нам в ответ. Габриэль Жезус упустил хороший момент, мы упустили большой шанс.

Мы все же вернулись в игру, начали достаточно хорошо, забили гол, но сразу же пропустили. Поэтому эмоционально это было трудно воспринять. Я думаю, что мы боролись в течение 10 или 15 минут, но нам не хватало уверенности с мячом.

Самое трудное - забить мяч в сетку. Мы это сделали дважды, но пропустили два очень плохих гола. На таком уровне соперник вас накажет, потому что у него игроки высочайшего уровня.

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Очевидно, что мы разочарованы тем, как именно мы пропустили эти голы. Но это футбол, и мы должны смириться с этим.

Решение по пенальти? Я видел момент, мои игроки сразу выглядели настолько уверенными в том, что это пенальти.

Травма Райса? У него был дискомфорт из-за проблемы со спиной, и нам пришлось его заменить", - рассказал испанский наставник.

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В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета Тоттенхэм (Лондон)
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Источник:
BBC

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