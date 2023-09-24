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Артета: Мы разочарованы тем, как именно мы пропустили голы от Тоттенхэма
Наставник "канониров" об итогах лондонского дерби
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета прокомментировал
"Чувствуем, что потеряли два очка. Мы больше владели мячом и забивали, однако соперник забивал нам в ответ. Габриэль Жезус упустил хороший момент, мы упустили большой шанс.
Мы все же вернулись в игру, начали достаточно хорошо, забили гол, но сразу же пропустили. Поэтому эмоционально это было трудно воспринять. Я думаю, что мы боролись в течение 10 или 15 минут, но нам не хватало уверенности с мячом.
Самое трудное - забить мяч в сетку. Мы это сделали дважды, но пропустили два очень плохих гола. На таком уровне соперник вас накажет, потому что у него игроки высочайшего уровня.
Очевидно, что мы разочарованы тем, как именно мы пропустили эти голы. Но это футбол, и мы должны смириться с этим.
Решение по пенальти? Я видел момент, мои игроки сразу выглядели настолько уверенными в том, что это пенальти.
Травма Райса? У него был дискомфорт из-за проблемы со спиной, и нам пришлось его заменить", - рассказал испанский наставник.
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