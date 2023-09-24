Артета: Мы разочарованы тем, как именно мы пропустили голы от Тоттенхэма

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета прокомментировал результативную ничью с "Тоттенхэмом" в рамках 6-го тура АПЛ.

"Чувствуем, что потеряли два очка. Мы больше владели мячом и забивали, однако соперник забивал нам в ответ. Габриэль Жезус упустил хороший момент, мы упустили большой шанс.

Мы все же вернулись в игру, начали достаточно хорошо, забили гол, но сразу же пропустили. Поэтому эмоционально это было трудно воспринять. Я думаю, что мы боролись в течение 10 или 15 минут, но нам не хватало уверенности с мячом.

Самое трудное - забить мяч в сетку. Мы это сделали дважды, но пропустили два очень плохих гола. На таком уровне соперник вас накажет, потому что у него игроки высочайшего уровня.