АПЛ. Арсенал – Тоттенхэм 2:2. Дерби удалось

Четыре гола от двух прекрасных команд – наверное, такой боевой ничье рады все, кроме самих футболистов. По итогам 6-го тура "Арсенал" и "Тоттенхэм" временно падают на 4 и 5 места соответственно, пропуская вперед "Ливерпуль" и "Брайтон".

Если на старте матча лучше смотрелся "Арсенал", то ближе к перерыву инициативу перехватил "Тоттенхэм". Первым в игре из двух голкиперов мы увидели Викарио. Сначала итальянец парировал удар Жезуса с острого угла. Отметим, что Габриэл играл левого вингера хозяев в этом поединке в отсутствие Мартинелли и Троссарда. Затем голкипер гостей спас своим сэйвом от критиков Удоджи – левый защитник "шпор" отдал отвратительный пас назад, прямо на Нкетию, но Гульельмо перевел мяч на угловой.

Естественно, забитый гол "Арсенала" напрашивался. Результативная атака началась с отбора мяча в исполнении Зинченко. Джонсон не успел вернуться, Удоджи – выдвинуться на Саку. Букайо воспользовался пространством, сместился и пробил – снаряд транзитом от ноги Ромеро оказался в воротах (1:0). Почти сразу же Жезус мог удвоить счет, бразилец обокрал Мэддисона прямо перед штрафной, но Габи запустил сферу на трибуны.

После этого момента "Тоттенхэм" наконец-то проснулся. Имел безупречный шанс забить Джонсон, правда, Райя продемонстрировал блестящую реакцию и в прыжке вытянул мяч с линии. А вот с Соном "канониры" не справились. Мэддисон эффектно обошел соперников на фланге и нашел корейца перед вратарской. Снаряд ударился о штангу и залетел в ворота (1:1).

Второй тайм начался с попадания мяча в руку бедному Ромеро, а дело было в штрафной площадке "Тоттенхэма". Роберт Джонс воспользовался подсказкой VAR и указал на точку, приговор исполнил Сака (2:1). Отметим, что Кристиан – 11-й игрок в истории АПЛ, который забил автогол и "заработал" пенальти в одном матче.

11 - Cristian Romero is the 11th player in Premier League history to score an own goal and give away a penalty in the same game, and the first Spurs player to do so. Whammy. pic.twitter.com/AQaO52ee91 — OptaJoe (@OptaJoe) September 24, 2023

Впрочем, "Арсенал" вел в счете недолго. Вышедший на замену Жоржиньо на ровном месте обрезал команду в центре поля, Мэддисон вновь вывел Сона на ударную позицию – и это 2:2. Четыре ассиста для Джеймса в текущем сезоне АПЛ. Артета вообще не угадал с заменами в перерыве: Жоржиньо – привоз, Хавертц – "горчичник" и вновь оторванность от партнеров.

Giving everything for our badge ???? pic.twitter.com/QyMTRU0iA2 — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) September 24, 2023

Дальше инициатива поочередно переходила от одной команды к другой. То "Арсенал" здорово давил на всех участках поля, то "Тоттенхэм" неплохо колол хозяев. Нельзя сказать, что кто-то был ближе к победе на завершающем отрезке. "Канониры" провели неплохой матч, но им вновь местами не хватало концентрации и остроты. "Тоттенхэм" действовал как от соперника, вторым номером, так и сам порой отлично комбинировал. Итог закономерен, логичен, справедлив.

АПЛ, 6-й тур

Стадион: "Эмирейтс" (Лондон)

Главный судья: Роберт Джонс (Англия)

"Арсенал" – "Тоттенхэм" 2:2

Голы: Ромеро (26, автогол), Сака (54, с пенальти) – Сон (42, 55)

"Арсенал": Райя – Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко – Эдегор, Райс (Жоржиньо, 46), Виейра (Хавертц, 46) – Сака (Смит-Роу, 90+7), Нкетиа, Жезус (Нельсон, 77)

"Тоттенхэм": Викарио – Порро, Ромеро, Ван де Вен, Удоджи – Сарр, Биссума – Кулусевский, Мэддисон (Хейбьерг, 78), Джонсон (Соломон, 63) – Сон (Ришарлисон, 79)

Предупреждения: Эдегор (15), Хавертц (57), Нкетиа (67) – Удоджи (15), Сарр (45+1), Биссума (45+1), Ромеро (75)