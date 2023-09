АПЛ. Арсенал – Тоттенхэм 2:2. Дерби удалось

Четыре гола от двух прекрасных команд – наверное, такой боевой ничье рады все, кроме самих футболистов. По итогам 6-го тура "Арсенал" и "Тоттенхэм" временно падают на 4 и 5 места соответственно, пропуская вперед "Ливерпуль" и "Брайтон".

Если на старте матча лучше смотрелся "Арсенал", то ближе к перерыву инициативу перехватил "Тоттенхэм". Первым в игре из двух голкиперов мы увидели Викарио. Сначала итальянец парировал удар Жезуса с острого угла. Отметим, что Габриэл играл левого вингера хозяев в этом поединке в отсутствие Мартинелли и Троссарда. Затем голкипер гостей спас своим сэйвом от критиков Удоджи – левый защитник "шпор" отдал отвратительный пас назад, прямо на Нкетию, но Гульельмо перевел мяч на угловой.

Естественно, забитый гол "Арсенала" напрашивался. Результативная атака началась с отбора мяча в исполнении Зинченко. Джонсон не успел вернуться, Удоджи – выдвинуться на Саку. Букайо воспользовался пространством, сместился и пробил – снаряд транзитом от ноги Ромеро оказался в воротах (1:0). Почти сразу же Жезус мог удвоить счет, бразилец обокрал Мэддисона прямо перед штрафной, но Габи запустил сферу на трибуны.

После этого момента "Тоттенхэм" наконец-то проснулся. Имел безупречный шанс забить Джонсон, правда, Райя продемонстрировал блестящую реакцию и в прыжке вытянул мяч с линии. А вот с Соном "канониры" не справились. Мэддисон эффектно обошел соперников на фланге и нашел корейца перед вратарской. Снаряд ударился о штангу и залетел в ворота (1:1).

Второй тайм начался с попадания мяча в руку бедному Ромеро, а дело было в штрафной площадке "Тоттенхэма". Роберт Джонс воспользовался подсказкой VAR и указал на точку, приговор исполнил Сака (2:1). Отметим, что Кристиан – 11-й игрок в истории АПЛ, который забил автогол и "заработал" пенальти в одном матче.

