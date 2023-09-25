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Интервьюер Роналду и фанат Арсенала Пирс Морган: Манчестер Сити разгромит нас. Тоттенхэм не был таким дерьмовым, как обычно

Англия
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"Канонир" разочарован

Интервьюер Роналду и фанат Арсенала Пирс Морган: Манчестер Сити разгромит нас. Тоттенхэм не был таким дерьмовым, как обычно

Фото: пресслужби ФК "Арсенал"

Новина українською

Журналист и телеведущий Пирс Морган прокомментировал ничью "Арсенала", за который он болеет, в матче с "Тоттенхэмом" (2:2).

"Очень разочаровывающий день на Эмирейтс.

Главным образом из-за того, что "Тоттенхэм" не был таким дерьмовым, как обычно, а "Арсенал" сыграл дерьмовее, чем обычно.

"Манчестер Сити" разгромит нас, если мы сыграем так же против них через две недели", - сказал Пирс Морган.

"Арсенал" встретится с "Манчестер Сити" в АПЛ 8-го октября.

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В статье: Арсенал (Лондон) Тоттенхэм (Лондон) Пирс Морган
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