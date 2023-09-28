Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ливерпуль выиграл семь матчей подряд с общим счетом 20:6
Мерсисайдцы набрали хороший ход
Фото: пресслужби ФК "Ліверпуль"
В среду, 27 сентября, "Ливерпуль" в родных стенах уверенно одолел "Лестер" в матче третьего раунда Кубка английской лиги - 3:1. Таким образом, мерсисайдцы добились семи побед подряд с общим счетом 20:6.
В течение последних матчей "Ливерпуль" обыгрывал в английской Премьер-лиге "Борнмут" (3:1), "Ньюкасл" (2:1), "Астон Виллу" (3:0), "Вулверхэмптон" (3:1) и "Вест Хэм" (3:1). Также подопечные Клоппа на прошлой неделе одержали выездную победу над австрийским ЛАСКом в стартовом матче Лиги Европы - 3:1.
Свой следующий матч "Ливерпуль" проведет в субботу, 30 сентября. Команда Клоппа встретится на выезде с "Тоттенхэмом" в рамках чемпионата Англии.
Популярное сейчас
- Жирона на первом месте впервые в своей истории. Турнирная таблица Ла Лиги
- Жребий 1/8 Кубка лиги. Клопп едет к Забарному, повторение финала, легкий соперник для Мудрика, дерби Лондона у Зинченко
- Кубок Лиги. Челси со скрипом проходит Брайтон, рядовые победы Ливерпуля и Арсенала
- АПЛ. Челси – Астон Вилла 0:1. Пациент жил до 58-й минуты
- Красотка дня. Эффектная жена новой звезды Байера, который разрывает Бундеслигу. ФОТО
- Николай Шапаренко, похоже, закрутил роман с дочерью легенды Динамо. ФОТО
Новости по теме
- 16:31 Зарубежные АПЛ. Вулверхэмптон - Ливерпуль 1:3. Гений Салаха спасает мерсисайдцев
- 13:43 Прогнозы на футбол Продолжат ли мерсисайдцы свою победную серию? Вулверхэмптон - Ливерпуль. Анонс и прогноз матча 5-го тура АПЛ на 16.09.23
- 15:13 Зарубежные Клопп о Салахе в Аравии: Не было предложения. Мы все удивлены их активностью, это скорее угроза, чем нет.