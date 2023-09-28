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Ливерпуль выиграл семь матчей подряд с общим счетом 20:6

Англия
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Мерсисайдцы набрали хороший ход

Ливерпуль выиграл семь матчей подряд с общим счетом 20:6

Фото: пресслужби ФК "Ліверпуль"

UA-Футбол
Новина українською

В среду, 27 сентября, "Ливерпуль" в родных стенах уверенно одолел "Лестер" в матче третьего раунда Кубка английской лиги - 3:1. Таким образом, мерсисайдцы добились семи побед подряд с общим счетом 20:6.

В течение последних матчей "Ливерпуль" обыгрывал в английской Премьер-лиге "Борнмут" (3:1), "Ньюкасл" (2:1), "Астон Виллу" (3:0), "Вулверхэмптон" (3:1) и "Вест Хэм" (3:1). Также подопечные Клоппа на прошлой неделе одержали выездную победу над австрийским ЛАСКом в стартовом матче Лиги Европы - 3:1.

Свой следующий матч "Ливерпуль" проведет в субботу, 30 сентября. Команда Клоппа встретится на выезде с "Тоттенхэмом" в рамках чемпионата Англии.

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль Мохамед Салах
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