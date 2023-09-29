Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Артета о Хавертце: В его игре есть много моментов, которые он делает исключительно хорошо, и есть те, которые нужно продолжать совершенствовать
Тренер верит в Хавертца
getty images
Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета высказался об адаптации Кая Хавертца.
"Мы стараемся помочь ему как можно больше. Дать ему уверенность и минуты, чтобы он мог использовать свой талант. В его игре есть много моментов, которые он делает исключительно хорошо, и есть те, которые нужно продолжать совершенствовать, и мы вместе с ним".
В текущем сезоне немец принял участие в восьми встречах "Арсенала", но не сумел отличиться результативными действиями.
Хавертц перешел в "Арсенал" из "Челси" в конце июня. В сезоне-2022/2023 на его счету 47 матчей за "Челси" во всех турнирах, в которых он отметился 9 голами. С "Челси" Кай выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.
Популярное сейчас
- Только один матч будет без VAR. Судейские назначения на 9-й тур УПЛ
- Зарождение гения. Как Шевченко начинал в Динамо
- Довбик - об историческом достижении Жироны: Играем от всего сердца
- Гвардиола прокомментировал вероятную трехматчевую дисквалификацию полузащитника Манчестер Сити
- Красотка дня. Роскошная невеста одного из лидеров сенсационного Руха. ФОТО
- Дочь Игоря Суркиса опубликовала трогательное романтическое фото с защитником Динамо. ФОТО