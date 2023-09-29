Артета о Хавертце: В его игре есть много моментов, которые он делает исключительно хорошо, и есть те, которые нужно продолжать совершенствовать

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета высказался об адаптации Кая Хавертца.

"Мы стараемся помочь ему как можно больше. Дать ему уверенность и минуты, чтобы он мог использовать свой талант. В его игре есть много моментов, которые он делает исключительно хорошо, и есть те, которые нужно продолжать совершенствовать, и мы вместе с ним".

В текущем сезоне немец принял участие в восьми встречах "Арсенала", но не сумел отличиться результативными действиями.

Хавертц перешел в "Арсенал" из "Челси" в конце июня. В сезоне-2022/2023 на его счету 47 матчей за "Челси" во всех турнирах, в которых он отметился 9 голами. С "Челси" Кай выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.