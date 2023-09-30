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Контракт Салаха с Ливерпулем позволяет ему зарабатывать миллион в неделю
Большая часть денег приходит от спонсорства
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Благодаря контракту в "Ливерпуле" Мохаммед Салах может зарабатывать около 1 миллиона фунтов в неделю. Так утверждает адвокат и советник футболиста Рами Аббас Исса.
The Guardian изучил доклад приближенного к Салаху лица для Гарвардской школы бизнеса. При этом утверждается, что это "консервативные" подсчеты заработка Салаха.
Большую часть дохода приносит сотрудничество и спонсорство с такиии компаниями как Adidas, Bank of Alexandria в Египте, PepsiCo, Gucci і брендом недвижимости Mountain View.
"Сейчас гонорары Мохамеда составляют (каждый) от 4 млн евро до 7 млн евро – его переход в "Ливерпуль" изменил правила игры", – говорит Аббас.
Суть в том, что именно большой контракт в "Ливерпуле" позволил футболисту зарабатывать так много благодаря спонсорам и сторонним контрактам.
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