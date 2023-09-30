АПЛ. Борнмут – Арсенал 0:4. А почему так просто?

Матч, в котором не столько хочется хвалить "Арсенал", сколько критиковать "Борнмут", который слишком легко позволил себя разбить на своем поле.

Лондонский "Арсенал" не то, чтобы очень активно начал эту встречу, впрочем свой гол "канониры" нашли относительно быстро. На 17-й минуте после нескольких не очень опасных взаимных подходов обеих команд к чужим воротам счет открыл Букайо Сака. Передача от Эдегора на дальнюю штангу и ударом головой Габриэл Жезус с очень острого угла попал в штангу, что дезориентировало Нето и создало Сака идеальные условия для взятия ворот: после отскока круглого от штанги Букайо легко переправил его в сетку.

Команда Андони Ираолы прекрасно осознавала все сильные стороны своего соперника, поэтому выходила на чужие ворота не так массированно, как этого можно было ожидать. "Вишни" явно боялись конратак от скоростных исполнителей лондонского коллектива и были готовы жертвовать своей мощью в атаке ради того, чтобы сохранять контроль позади.

Это стало одной из причин, почему "канониры" не смогли захватить инициативу в этой игре и полностью доминировать над соперником. Слабым звеном команды Артеты продолжает быть Кай Хаверц, который не просто теряется во время перемещений и комбинаций своей команды, но и идет на не всегда оправданные фолы.

Однако нужно ли прямо доминировать на поле для того, чтобы забирать три очка? Не всегда. Под конец первого тайма в одной из редких атак "Арсенала" Нкетиа открывался передачу от Александра Зинченко, но Макс Ааронс решил полететь в агрессивный подкат в собственной штрафной площадке. Пенальти, которое очень уверенно реализовал Мартин Эдегор и это 0:2.

Имея преимущество в счете в 2 гола, "Арсенал" задышал полной грудью и куда спокойнее продолжал матч. "Вишням" нужно было отыгрываться, поэтому вполне логично, что они начали открываться и рисковать. Но это выглядело скорее как шаг отчаяния от команды, которая потеряла весь контроль над происходящим на поле.

В начале второго тайма Райан Кристи пошел в необязательный подкат в собственной штрафной против Мартина Эдегора и это второй пенальти. На этот раз партнеры по команде позволили исполнить его Каю Хаверцу, который пока в новой команде не забивал. Немец не промахнулся, открыв счет собственным голам за "Арсенал" и зажег на табло цифру 3.

Ровно в этот момент любой намек на какую-то борьбу в этом матче бесследно исчез. Все перешло в режим: одни не могут, а другие — не хотят. Точнее еще один разочек другие захотели. Уже в компенсированное арбитром время Бен Уайт забил с подачи Мартина Эдегора четвертый гол в ворота бедного Нето.

Несмотря на четыре пропущенных гола, Илья Забарный провел ровный для себя матч, поэтому упрекать себя за это поражение украинцу не стоит. Ну а Александр Зинченко в очередной раз показал высокий класс как игрой на левой бровке, так и подключениями в центр, активно поддерживая атаки собственной команды.

Победа в экономном режиме или победа на классе — этот матч в исполнении подопечных Микеля Артеты можно называть по-разному. Конечно, они держат в голове матч Лиги Чемпионов против "Ланса", который их ждет во вторник. Учитывая борьбу на несколько фронтов, они справляются прекрасно, несмотря на то, что к самому содержанию игры могут оставаться определенные вопросы.

"Борнмут" не может победить в первых 7 матчах нового сезона, на их счету три очка за три ничьи, они опускаются в зону вылета. А "канониры", хоть и временно, но выходят на вторую строчку в турнирной таблице АПЛ и продолжают свою победную серию, которую на прошлой неделе прервал "Тоттенхэм".

АПЛ, 7-й тур

Стадион: "Виталити Стэдиум" (Борнмут)

Главный судья: Майкл Солсбери (Англия)

"Борнмут" — "Арсенал" 0:4

Голы: Сака (17), Эдегор (43, с пенальти), Хаверц (53, с пенальти), Уайт (90+3)

"Борнмут": Нето — Ааронс, Забарный, Сенеси, Керкез (Семеньо, 83) — Биллинг (Ротуэлл, 75), Кук — Тавернье (Синистерра, 59), Кристи (Смит, 83), Клюйверт (Уаттара, 59) — Соланке

"Арсенал": Рая — Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко (Томиясу, 69) — Эдегор, Райс (Жоржиньо, 81), Хаверц (Смит-Роу, 81) — Сака (Виейра, 76), Нкетиа (Нелсон, 69), Жезус

Предупреждение: Хаверц (33)