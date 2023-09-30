Хавертц забил дебютный гол в футболке Арсенала

В рамках 7-го тура чемпионата Англии лондонский "Арсенал" на выезде обыграл "Борнмут" - со счетом 4:0.

Третий мяч "канониров" в этой встрече забил Кай Хавертц. Немецкий хавбек реализовал пенальти на 53-й минуте встречи.

Этот мяч стал дебютным для 24-летнего полузащитника в футболке "Арсенала". Для этого Каю понадобилось провести за лондонцев 10 матчей.

Напомним, Хавертц перешел в "Арсенал" из "Челси" прошлым летом. Сумма трансфера составила 75 миллионов евро.