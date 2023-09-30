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Хавертц забил дебютный гол в футболке Арсенала
Понадобилось 10 матчей
Getty Images / Global Images Ukraine
В рамках 7-го тура чемпионата Англии лондонский "Арсенал"
Третий мяч "канониров" в этой встрече забил Кай Хавертц. Немецкий хавбек реализовал пенальти на 53-й минуте встречи.
Этот мяч стал дебютным для 24-летнего полузащитника в футболке "Арсенала". Для этого Каю понадобилось провести за лондонцев 10 матчей.
Напомним, Хавертц перешел в "Арсенал" из "Челси" прошлым летом. Сумма трансфера составила 75 миллионов евро.
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