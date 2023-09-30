АПЛ. Тоттенхэм – Ливерпуль 2:1. Матч, в котором было все

Сегодняшний матч напомнил многим любителям футбола о том, почему мы вообще так любим этот спорт. Наслаждаться сегодня было чем. Обе команды вышли с великолепными игровыми планами и максимальной сконцентрированностью на сопернике. Банда Анге Постекоглу демонстрировала прессинг невероятной скорости и интенсивности. Но как мастерски мерсисайдцы находили выходы из-под такого давления. Казалось, что все, вариантов для продолжения атаки нет, но они все равно его находили.

В начале игры очаровали оба коллектива, но острые моменты в основном создавали подопечные Юргена Клоппа: сначала удар от Гакпо и добивание от Робертсона двойным сейвом ликвидировал Викарио, а затем попытку от Кертиса Джонса заблокировали Папе Матар Сарр и Педро Порро.

Подобная тенденция закончилась после 25 минуты, когда Кертис Джонс получил красную карточку за фол против Ива Биссума. Конечно, намерения нанести вред игроку соперника не было, впрочем, за подобные действия арбитры всегда наказывают очень строго. После удаления мерсисайдцы перешли на игру по схеме 4-4-1 с Салахом как единственным нападающим, Диасом на левом фланге полузащиты, а Гакпо — на правом.

Именно тогда мы начали видеть немного остроты у ворот Алисссона: удар от Мэддисона на 29-й минуте стал первым в створ ворот "Ливерпуля" в этой игре. Впоследствии Ришарлисон пробил выше ворот из достаточно выгодной позиции.

Просто для понимания того, насколько часто в первом тайме качались чаши весов, следует вспомнить, что в меньшинстве команда Клоппа едва вышла вперед, но гол Луиса Диаса не засчитали из-за офсайда. Уже через минуту мы увидели первое легитимное взятие ворот: великолепная комбинация от "шпор", которая началась очень своевременной передачей от Мэддисона на забегание Ришарлисона и идеальным выкатом мяча Сону на пустые ворота, кореец не промахнулся.

Вы думаете, что карусели в первом тайме завершены? Даже и близко нет. "Шпоры" могли забивать и второй гол, моменты для этого были, но вместо этого они сами пропустили в раздевалку: подача от Собослая, сброс в центр головой от Вирджила ван Дейка и Гакпо с разворота и под прессингом Сарра и Ван де Вена нашел те несколько дециметров пространства, чтобы прошить Гильермо Викарио. Как ни странно, но на последней секунде добавленного к первому тайму времени Луис Диас вообще мог выводить гостей вперед, но ему не хватило буквально нескольких сантиметров, чтобы как следует замкнуть передачу от Салаха. На этом болельщики получили шанс немного выдохнуть.

Однако во втором тайме шоу продолжилось. Алиссон Бекер - главный герой мерсисайдского клуба в начале второй половины встречи: сначала невероятный сейв после обводящего удара Мэддисона, а затем бразилец взял казалось мертвый выстрел от Сона.

Вообще "шпоры" начали постоянно проверять Алиссона на прочность, а "Ливерпуль", учитывая свой статус команды в меньшинстве, начал играть на контратаках и искать свои редкие шансы за счет быстрых переходов. Но даже эти потуги от команды Клоппа стали почти невозможными после того, как Диогу Жота за 2 минуты получил две желтые карточки. Это второе удаление и с 70-й минуты мерсисайдцы играли вдевятером.

Несмотря на преимущество в количестве игроков, подопечным Анге Постекоглу было непросто проходить такой низкий блок, который поставили мерсисайдцы в обороне на последние 20 минут. Создается впечатление, что все игроки "Тоттенхэма" прекрасно помнили статистику, согласно которой "Ливерпуль" еще ни разу не проигрывал на новом стадионе "шпор", поэтому это служило дополнительным бременем в их попытках вырвать победу.

И в момент, когда казалось, что "красные" сегодня получат героическую ничью и до финального свистка оставалась одна минута, Педро Порро сделал очередной прострел с фланга, который в собственные ворота замкнул Жоэль Матип. Камерунский защитник сегодня показал едва ли не образцовую игру, но этот момент перечеркивает как удачную игру Жоэля, так и надежды "Ливерпуля" вернуться домой хотя бы с ничьей.

Первая в истории победа "шпор" над "красными" на "Тоттенхэм Стэдиум". Анге Постекоглу может выдыхать: его команда обходит в турнирной таблице "Арсенал" и "Ливерпуль" и теперь на втором месте с 17 очками в активе, впереди только "Манчестер Сити". А команда Клоппа опускается на четвертую строчку, на расстоянии одного очка от них "Брайтон" и "Астон Вилла".

АПЛ, 7-й тур

Стадион: "Тоттенхэм Стэдиум" (Лондон)

Главный судья: Саймон Хупер (Англия)

"Тоттенхэм" — "Ливерпуль" 2:1

Голы: Сон (35), Матип (90+6, автогол) — Гакпо (45+4)

"Тоттенхэм": Викарио — Порро, Ромеро, ван де Вен, Удоги (Дэвис, 83) — Сарр (Скипп, 83), Биссума (Хойбьерг, 90) — Кулусевски, Мэддисон (Велис, 90), Ришарлисон — Сон (Соломон, 69)

"Ливерпуль": Алиссон — Гомес (Конате, 74), Матип, ван Дейк, Робертсон — Сосбслай, Мак Аллистер (Гравенберх, 80), Джонс — Салах (Александер-Арнолд, 74), Гакпо (Жота, 46), Диас (Эндо, 74)

Предупреждения: Удоги (45+3), Биссума (88), Ромеро (89), Порро (90+7), Велис (90+8) — Мак Аллистер (40), Салах (65), Жота (68), Робертсон (87), Алиссон (90+5)

Удаления: Джонс (25), Жота (70)