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Судей, которые работали на ВАР в матче Тоттенхэм - Ливерпуль, отстранили

Англия
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(1 голосов)

Судей сняли со следующих матчей

Судей, которые работали на ВАР в матче Тоттенхэм - Ливерпуль, отстранили

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В первом тайме матча "Тоттенхэм" - "Ливерпуль" из-за положения вне игры не засчитали гол футболиста мерсисайдцев Луиса Диаса. Судейский корпус Англии признал ошибку. Позже стало известно, что ВАР не вмешался при отмене этого гола, поскольку арбитры решили, что судьи в поле засчитали его.

Как пишет журналист The Times Мартин Зиглер, Даррен Ингленд, который работал на ВАР, и Дэн Кук, выполнявший функции АВАР в скандальном матче 7-го тура АПЛ, сняты с назначений на игры "Ноттингем Форест" - "Брентфорд" и "Фулхэм" - "Челси".

Вместо Ингленда и Кука на ВАР в этих матчах будут работать Крейг Поусон и Эдди Смарт. Игра "Ноттингема" с "Брентфордом" состоится сегодня, 1 октября. Матч "Челси" и "Фулхэма" - завтра.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Ливерпуль
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Источник:
Martyn Ziegler

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Комментарии (2)
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Spokoyno (Київ)
01.10.2023 в 16:10
Авжеж вони наVARили по повній! Але головний суддя куди дивився? Крім офсайду все його гріхи! І як тепер Ліверпулю... стільки сил та нервів витратили і отримали НУЛЬ!
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trafalgar (Запорожье)
01.10.2023 в 15:59
это полный пздц,ттх шваль
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