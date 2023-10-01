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Судей, которые работали на ВАР в матче Тоттенхэм - Ливерпуль, отстранили
Судей сняли со следующих матчей
Getty Images / Global Images Ukraine
В первом тайме матча "Тоттенхэм" - "Ливерпуль" из-за положения вне игры не засчитали гол футболиста мерсисайдцев Луиса Диаса. Судейский корпус Англии признал ошибку. Позже стало известно, что ВАР не вмешался при отмене этого гола, поскольку арбитры решили, что судьи в поле засчитали его.
Как пишет журналист The Times Мартин Зиглер, Даррен Ингленд, который работал на ВАР, и Дэн Кук, выполнявший функции АВАР в скандальном матче 7-го тура АПЛ, сняты с назначений на игры "Ноттингем Форест" - "Брентфорд" и "Фулхэм" - "Челси".
Вместо Ингленда и Кука на ВАР в этих матчах будут работать Крейг Поусон и Эдди Смарт. Игра "Ноттингема" с "Брентфордом" состоится сегодня, 1 октября. Матч "Челси" и "Фулхэма" - завтра.
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