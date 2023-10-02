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Варан: Думаю, что МЮ способен выиграть Лигу чемпионов. Мы способны конкурировать с лучшими командами мира

Англия
(1 голосов)

Амбициозно

Варан: Думаю, что МЮ способен выиграть Лигу чемпионов. Мы способны конкурировать с лучшими командами мира

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Манчестер Юнайтед" Рафаэль Варан считает, что у клуба есть шансы одержать победу в Лиге чемпионов. Француз видит главную проблему клуба в малой "продуктивности".

– Думаю, конкурентоспособность зависит от деталей, и чтобы выиграть турнир, нужна результативность.

В последнее время нам не хватает продуктивности – мы мало пропускаем, но нам нужно создавать больше моментов, чтобы забить. Такова реальность футбола на топ-уровне.

У нашей команды есть все необходимое, чтобы выигрывать соревнования. Мы должны двигаться вперед и совершенствоваться.

– Может ли "Юнайтед" выиграть турнир?

– Думаю, что да. У нас есть нужные качества. Конкурировать сложно, нужно уделять внимание каждой детали, но у нас качественная команда с хорошим настроем.

Нам нужно кое-что улучшить, начало сезона было не таким, как мы ожидали, но я все еще верю, что мы способны конкурировать с лучшими командами мира, – сказал защитник.

"Манчестер Юнайтед" уступил в первом туре группового этапа Лиги чемпионов с "Баварией" (3:4). Завтра, 3-го октября, "манкунианцы" сыграют с "Галатасараем". Встреча начнется в 22:00.

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В статье: Рафаэль Варан Манчестер Юнайтед
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Комментарии (2)
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ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
02.10.2023 в 18:56
Перші рифми, що спадають на думку: Варан - баран, наркоман.
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0
0
Лекарь (село Дарниця)
02.10.2023 в 18:32
А-хах, як смішно
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