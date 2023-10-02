Варан: Думаю, что МЮ способен выиграть Лигу чемпионов. Мы способны конкурировать с лучшими командами мира

Защитник "Манчестер Юнайтед" Рафаэль Варан считает , что у клуба есть шансы одержать победу в Лиге чемпионов. Француз видит главную проблему клуба в малой "продуктивности".

– Думаю, конкурентоспособность зависит от деталей, и чтобы выиграть турнир, нужна результативность.

В последнее время нам не хватает продуктивности – мы мало пропускаем, но нам нужно создавать больше моментов, чтобы забить. Такова реальность футбола на топ-уровне.

У нашей команды есть все необходимое, чтобы выигрывать соревнования. Мы должны двигаться вперед и совершенствоваться.