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Варан: Думаю, что МЮ способен выиграть Лигу чемпионов. Мы способны конкурировать с лучшими командами мира
Амбициозно
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Манчестер Юнайтед" Рафаэль Варан
– Думаю, конкурентоспособность зависит от деталей, и чтобы выиграть турнир, нужна результативность.
В последнее время нам не хватает продуктивности – мы мало пропускаем, но нам нужно создавать больше моментов, чтобы забить. Такова реальность футбола на топ-уровне.
У нашей команды есть все необходимое, чтобы выигрывать соревнования. Мы должны двигаться вперед и совершенствоваться.
– Может ли "Юнайтед" выиграть турнир?
– Думаю, что да. У нас есть нужные качества. Конкурировать сложно, нужно уделять внимание каждой детали, но у нас качественная команда с хорошим настроем.
Нам нужно кое-что улучшить, начало сезона было не таким, как мы ожидали, но я все еще верю, что мы способны конкурировать с лучшими командами мира, – сказал защитник.
"Манчестер Юнайтед" уступил в первом туре группового этапа Лиги чемпионов с "Баварией" (3:4). Завтра, 3-го октября, "манкунианцы" сыграют с "Галатасараем". Встреча начнется в 22:00.
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