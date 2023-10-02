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Ливерпуль бьется за Джонса: клуб будет оспаривать дисквалификацию Кертиса

Англия
(1 голосов)

Ливерпуль планирует обжаловать дисквалификацию Кертиса Джонса

Ливерпуль бьется за Джонса: клуб будет оспаривать дисквалификацию Кертиса

LFC

UA-Футбол
Новина українською

“Ливерпуль” собирается обжаловать дисквалификацию Кертиса Джонса. Хавбек отстранен на 3 матча за красную в матче с “Тоттенхэмом”

Полузащитник «красных» получил прямую красную карточку на 26-й минуте матча с “Тоттенхэмом”. Он в центре поля в единоборстве выставил ногу и шипами врезался в голеностоп Ива Биссума.

Из-за этого удаления Джонс должен пропустить три матча. Однако клуб намерен подать апелляцию на дисквалификацию 22-летнего хавбека.

Если отстранение останется в силе, Джонс пропустит матчи против “Брайтона”, “Эвертона” и “Ноттингем Форест” в Английской премьер-лиге.

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В статье: Английская Премьер-лига Ливерпуль Кертис Джонс
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Источник:
Liverpool Echo

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