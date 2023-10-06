Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гарет Саутгейт: Мне не нравится ВАР. Думаю, мы должны просто принимать решения судей
Саутгейт признался, что ему не нравится технология ВАР
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Англии вспомнил эпизод с отменой гола Джесси Лингарда в ворота Нидерландов в полуфинале Лиги наций-2019. Англичане проиграли тот матч со счетом 1:3.
"Я не был сторонником этого. И мой первый опыт в этом... Мы все еще не уверены, был ли гол Джесси Лингарда, после которого мы вылетели из полуфинала, забит по правилам или нет.
Мне не нравится [ВАР]. Я думаю, мы должны просто принимать решения судей.
Но я также знаю, что мы вряд ли вернемся в мир, где у нас нет технологий как части процесса принятия решений. Они никогда не могли решить все проблемы, и я не думаю, что вообще есть какое-то решение, которое позволит достичь этого", - сказал Саутгейт.
Популярное сейчас
- Рейтинг клубов УЕФА. Шахтер отрывается от Загреба, Заря добилась прогресса
- Полесье - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Полесье - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 06.10.2023
- Судьи Премьер-лиги опубликовали разговор ВАР, который привел к скандальной отмене гола Диаса в матче Ливерпуль – Тоттенхэм
- Красотка дня. Эффектная девушка молодой звезды Брейдаблика. ФОТО
- Идеальные родители. Александр и Влада Зинченко прогулялись по Лондону с детьми. ФОТО
Новости по теме
- 10:25 Зарубежные Джейми Каррагер: Подрыв авторитета Магуайра начался с возвращением в Манчестер Роналду
- 21:39 Зарубежные Хавбек Сити за год вышел в старте у Пепа столько же раз, сколько в сборной у Саутгейта
- 10:36 Прогнозы на футбол Противостояние с 150-летней историей. Анонс и прогноз товарищеского матча Шотландия - Англия