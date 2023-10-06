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Гарет Саутгейт: Мне не нравится ВАР. Думаю, мы должны просто принимать решения судей

Англия
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Саутгейт признался, что ему не нравится технология ВАР

Гарет Саутгейт: Мне не нравится ВАР. Думаю, мы должны просто принимать решения судей

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Главный тренер сборной Англии вспомнил эпизод с отменой гола Джесси Лингарда в ворота Нидерландов в полуфинале Лиги наций-2019. Англичане проиграли тот матч со счетом 1:3.

"Я не был сторонником этого. И мой первый опыт в этом... Мы все еще не уверены, был ли гол Джесси Лингарда, после которого мы вылетели из полуфинала, забит по правилам или нет.

Мне не нравится [ВАР]. Я думаю, мы должны просто принимать решения судей.

Но я также знаю, что мы вряд ли вернемся в мир, где у нас нет технологий как части процесса принятия решений. Они никогда не могли решить все проблемы, и я не думаю, что вообще есть какое-то решение, которое позволит достичь этого", - сказал Саутгейт.

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В статье: Англия Гарет Саутгейт
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Источник:
skysports

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