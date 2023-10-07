Лутон - Тоттенхэм: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

"Тоттенхэм" может единолично возглавить турнирную таблицу АПЛ и провести на первой позиции весь день до встречи "Арсенала" с "Манчестер Сити" в воскресенье. Достаточно переиграть аутсайдера лиги "Лутон".

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Чемпионат Англии, восьмой тур

7 октября 2023. Лутон, "Кенилворт Роуд"

"Лутон" 14:30 "Тоттенхэм"

Телетрансляція – Setanta Sports