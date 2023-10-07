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Лутон - Тоттенхэм: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Тоттенхэм может выйти на первое место в АПЛ – смотреть прямую трансляцию
Getty Images / Global Images Ukraine
"Тоттенхэм" может единолично возглавить турнирную таблицу АПЛ и провести на первой позиции весь день до встречи "Арсенала" с "Манчестер Сити" в воскресенье. Достаточно переиграть аутсайдера лиги "Лутон".
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Чемпионат Англии, восьмой тур
7 октября 2023. Лутон, "Кенилворт Роуд"
"Лутон" 14:30 "Тоттенхэм"
Телетрансляція – Setanta Sports
Трансляція матчу Лутон - ТоттенгемСмотреть трансляцию
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