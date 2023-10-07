АПЛ. Лутон Таун – Тоттенхэм 0:1. Легкой прогулки не получилось

"Шпоры" в меньшинстве все же смогли обыграть "Лутон" и забрать себе в карман очередные три очка. Сегодня они были очень близки к провалу, но соперник, который не хотел попадать в створ ворот, неплохо так помог.

То, каким образом "Тоттенхэм" не забил гол в дебюте встречи, известно одному лишь Богу. Только один Ришарлисон за 5 первых минут мог дважды открывать счет, особенно острый был второй момент с выходом один на один после передачи от Сона, однако хозяев поля спас Камински. Впоследствии Сон вывел один на один и Педро Порро, но удару испанского латераля не хватило точности.

Когда кореец увидел реализацию своих партнеров, то решил все брать в свои руки и вместо тонких передач начал сам пробивать по воротам, но и у него мяч отказывался залетать в сетку: то не хватало точности, то Томас Камински умело выполнял свою работу.

Подопечные Анге Постекоглу висели на воротах "шляпников" весь первый тайм, но на последних минутах первой половины встречи произошли вещи, которые не поддаются законам логики. Сначала счет в матче, казалось, открыл Том Локьер, однако это взятие ворот было отменено то ли из-за офсайда, то ли из-за фола в атаке. А потом у опорника "шпор" Ива Биссума произошло какое-то непонятное помутнение и он решил пойти на крайне откровенную симуляцию возле штрафной площадки соперника. Симуляции наказываются желтыми, а поскольку для него это уже было второе предупреждение, оно превратилось в удаление и второй тайм его команде пришлось играть в меньшинстве.

А второй тайм стартовал зеркально к тому, как начинался первый. Эли Адебайо каким-то чудом не смог замкнуть прострел от Накамбы. Подобные моменты нужно решать, особенно если количество этих возможностей у твоей команды настолько ограничено.

Впрочем ребята Анге Постекоглу не собирались сдаваться в связи с тем, что они остались в меньшинстве. На 52-й минуте "шпоры" разыграли угловой, после которого Джеймс Мэддисон на дриблинге ворвался в штрафную и прострелил на Микки ван де Вена. Нидерландский защитник пробил в касание и наконец нашел путь к сетке ворот Камински. 0:1.

Стоит отдать должное подопечным Роба Эдвардса, которые не похныкали и отчаянно побежали сравнивать счет. Сразу два хороших момента было у Альфи Даути, но 23-летнему англичанину не хватало точности. Затем свои моменты имели Браун и Огбенне, но прицел у "шляпников" сегодня сбился.

Вообще после забитого гола "Тоттенхэм" принял роль команды, которая отдала инициативу сопернику, а сама будет играть за счет быстрых контратак. Особенно очевидным это стало после замен от Анге Постекоглу на 76-й минуте, когда на поле вышли Эмерсон и Скипп вместо двух атакующих лидеров команды Джеймса Мэддисона и Сона Хын Мина.

К слову, замены от Постекоглу сработали и "Лутон" просто перестал создавать опасные моменты у ворот Гийермо Викарио. "Шпоры" мастерски досушили этот матч и забрали три очка, сыграв весь второй тайм в меньшинстве. Теперь они выходят на первое место в турнирной таблице Анлийской Премьер-лиги. Возможно, после этих выходных они там и останутся, все зависит от того, с каким счетом завершится матч между "Арсеналом" и "Манчестер Сити". А что касается "Лутона", то она остаются на 17-й строчке, только теперь у них на 1 матч больше, чем у всех конкурентов и есть реальный шанс вернуться в зону вылета после всех матчей уик-энда.

АПЛ, 8-й тур

Стадион: "Кенилворт Роуд" (Лутон)

Главный судья: Джон Брукс (Англия)

"Лутон Таун" — "Тоттенхэм" 0:1

Гол: ван де Вен (52)

"Лутон Таун": Камински — Берк, Локьер (Баркли, 81), Андерсен (Менги, 59) — Браун (Бэрри, 66), Мпанзу (Чонг, 67), Накамба, Даути — Адебайо (Вудроу, 67), Огбене — Моррис

"Тоттенхэм": Викарио — Порро, Ромеро, ван де Вен, Удоги (Дэвис, 82) — Сарр, Биссума — Кулусевски (Велис, 90+2), Мэддисон (Скипп, 76), Ришарлисон (Хойбьерг, 46) — Сон (Эмерсон, 76)

Предупреждения: Локьер (19), Моррис (34) — Биссума (38), Хойбьерг (68)

Удаление: Биссума (45+4)