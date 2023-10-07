АПЛ. Бернли – Челси 1:4. Неожиданный и странный разгром от пенсионеров

Сразу хочется отметить определенные интересные решения от обоих наставников. Маурисио Почеттино решил опустить Энцо Фернандеса ниже, чтобы аргентинец выступал в своей привычной роли бокс-ту-бокса, а не под нападающим. Под Бройей сегодня играл Конор Галлахер. А что касается Компани, то не выход в стартовом составе едва ли не главного атакующего вингера Луки Колеошо и нападающего Зеки Амдуни стал сюрпризом.

Михаила Мудрика в "Челси" решили поберечь после повреждения, которое украинец получил в матче против "Фулхэма". Почеттино заявил, что Мудрик полностью готов, он решил просто перестраховаться и поберечь здоровье своего вингера.

Что касается самого матча, то мы увидели достаточно медленный футбол в дебюте встречи. Первый опасный момент - это удар из-за пределов штрафной площадки от Рахима Стерлинга. А через считанные секунды Уилсон Одобер открыл счет. В этой атаке прежде всего нужно отмечать крутой проход от Лайла Фостера, который прошел сразу двух защитников "Челси" и даже не заметил их. Четкий пас на Одобера, который пробил в дальний угол Роберта Санчеса из-под Марка Кукурелье. Неожиданный гол при таком медленном футболе, но "бордовые" шокировали своего соперника. 1:0.

После пропущенного гола яркой реакции в исполнении "синих" мы не увидели. Их попытки создать хоть какую-то опасность у ворот Траффорда выглядели не то что слабо, а даже смешно. Причем видеть подобный "Челси" было странно, ведь во всех матчах этого сезона они если и не забивали, то по крайней мере качественно создавали, в первом тайме не было даже этого. Но госпожа фортуна сегодня была на стороне лондонцев, возвращая долг за прошлые матчи: Рахим Стерлинг делал подачу/прострел с левого фланга, после чего Амин Аль-Дахиль неудачно срезал мяч, забросив его за шиворот Джеймсу Траффорду. Неожиданные 1:1, учитывая ход матча. С таким счетом команды ушли на перерыв.

В самом дебюте второго тайма активные действия Рахима Стерлинга снова принесли свой результат. Врыв от англичанина Витиньо остановил подножкой в собственной штрафной площадке. Это пенальти, которое уверенно реализовал Коул Палмер. Это первый гол Палмера за "Челси" и в Премьер-Лиге в целом.

После того, как подопечные Маурисио Почеттино вышли вперед, они начали куда увереннее играть с мячом и систематически находить все новые и новые моменты у ворот Траффорда. В одном из таких Мойзес Кайседо перехватил мяч в центре поля, после чего Конор Галлахер классной передачей отправил Стерлинга на свидание с голкипером, а опытный вингер спокойно разобрался, отправив круглого в дальний угол ворот. 1:3 и все внезапно начало выглядеть как спокойная победа фаворита, хотя после первых 45 минут казалось, что этот матч будет идти по другому сценарию.

А так, до конца матча еще одним голом успел отличиться Николя Джексон, который вышел на замену. Красивый гол исполнил сенегалец, избежав контакта с защитником он спокойно разобрался в ситуации и отправил мяч точно в сетку ворот. Разгром, которого трудно было ожидать.

Михаил Мудрик вышел на замену на 82-й минуте и даже за несколько минут на поле украинец мог отличиться ассистом, если бы Николя Джексон умелее останавливал мяч, или пробивал в одно касание. Это победа, которая выводит "Челси" на 10-е место в турнирной таблице АПЛ. А "Бернли" остается в зоне вылета, имея в активе 3 очка, позади них только "Борнмут" и "Шеффилд Юнайтед".

АПЛ, 8-й тур

Стадион: "Терф Мур" (Бернли)

Главный судья: Стюарт Аттуэлл (Англия)

"Бернли" — "Челси" 1:4

Голы: Одобер (15) — Аль-Дахиль (42, автогол), Палмер (49, с пенальти), Стерлинг (65), Джексон (75)

"Бернли": Траффорд — Витиньо (Робертс, 61), Аль-Дахиль (О'Ши, 46), Делькруа, Тейлор — Берге, Каллен (Рамзи, 61), Браунхилл — Одобер (Ларсен, 79), Фостер, Трезор (Колеошо, 61)

"Челси": Санчез — Кукурелья, Дисаси, Силва, Колвилл — Фернандес, Кайседо — Палмер (Маатсен, 86), Галлахер, Стерлинг (Мудрик, 82) — Броя (Джексон, 46)

Предупреждения: Каллен (31), Одобер (39) — Кукурелья (27), Фернандес (27), Силва (45+2), Кайседо (74)