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Источник: Ювентус зимой планирует купить полузащитника МЮ
Ювентус заинтересовался полузащитником МЮ - Джейдоном Санчо
Как сообщает The Sun "Ювентус" заинтересовался Джейдоном Санчо на фоне его конфликта с Ериком тен Хагом.
"Ювентус" планирует этим зимним окном взять в аренду полузащитника "МЮ" за 60 млн фунтов стерлингов с возможностью дальнейшего выкупа.
По информации источника, в "Ювентусе" рассчитывают, что в случае аренды английского футболиста "красные дьяволы" будут выплачивать ему половины заработной платы. Отмечается, что дортмундская «Боруссия» также хочет приобрести Санчо, однако игрок не испытывает желания возвращаться в Бундеслигу, поскольку вариант с "Ювентусом" ему нравится больше.
Напомним, за нынешний сезон Санчо провел всего три игры.
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