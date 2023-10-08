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Источник: Ювентус зимой планирует купить полузащитника МЮ

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Ювентус заинтересовался полузащитником МЮ - Джейдоном Санчо

Источник: Ювентус зимой планирует купить полузащитника МЮ

UA-Футбол
Новина українською

Как сообщает The Sun "Ювентус" заинтересовался Джейдоном Санчо на фоне его конфликта с Ериком тен Хагом.

"Ювентус" планирует этим зимним окном взять в аренду полузащитника "МЮ" за 60 млн фунтов стерлингов с возможностью дальнейшего выкупа.

По информации источника, в "Ювентусе" рассчитывают, что в случае аренды английского футболиста "красные дьяволы" будут выплачивать ему половины заработной платы. Отмечается, что дортмундская «Боруссия» также хочет приобрести Санчо, однако игрок не испытывает желания возвращаться в Бундеслигу, поскольку вариант с "Ювентусом" ему нравится больше.

Напомним, за нынешний сезон Санчо провел всего три игры.

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В статье: Ювентус (Турин) Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо
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Источник:
The Sun

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Комментарии (1)
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scorpius (Ck)
08.10.2023 в 10:27
Автору двойка! В русскоязычной версии "зимой" продублировал вначале и в конце, а в українській версії нема такого слова "зимою", є лише "взимку"
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