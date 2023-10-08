Источник: Ювентус зимой планирует купить полузащитника МЮ

Как сообщает The Sun "Ювентус" заинтересовался Джейдоном Санчо на фоне его конфликта с Ериком тен Хагом.

"Ювентус" планирует этим зимним окном взять в аренду полузащитника "МЮ" за 60 млн фунтов стерлингов с возможностью дальнейшего выкупа.

По информации источника, в "Ювентусе" рассчитывают, что в случае аренды английского футболиста "красные дьяволы" будут выплачивать ему половины заработной платы. Отмечается, что дортмундская «Боруссия» также хочет приобрести Санчо, однако игрок не испытывает желания возвращаться в Бундеслигу, поскольку вариант с "Ювентусом" ему нравится больше.

Напомним, за нынешний сезон Санчо провел всего три игры.