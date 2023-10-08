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Брайтон - Ливерпуль: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Матч соседей по турнирной таблице – смотреть прямую трансляцию
Getty Images/Global Images Ukraine
"Ливерпуль" постарается оставить позади несправедливое поражение от "Тоттенхэма" в прошлом туре, но для этого "красным" нужно обыграть "Брайтон", самую результативную команду АПЛ.
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Чемпионат Англии, восьмой тур
8 октября 2023. Фалмер, "Амекс Стэдиум"
"Брайтон" 16:00 "Ливерпуль"
Телетрансляція – Setanta Sports
Трансляція матчу Брайтон - ЛіверпульСмотреть трансляцию
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