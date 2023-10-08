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Брайтон - Ливерпуль: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Англия
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Матч соседей по турнирной таблице – смотреть прямую трансляцию

Брайтон - Ливерпуль: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Ливерпуль" постарается оставить позади несправедливое поражение от "Тоттенхэма" в прошлом туре, но для этого "красным" нужно обыграть "Брайтон", самую результативную команду АПЛ.

Чемпионат Англии, восьмой тур

8 октября 2023. Фалмер, "Амекс Стэдиум"

"Брайтон" 16:00 "Ливерпуль"

Телетрансляція – Setanta Sports

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Трансляція матчу Брайтон - Ліверпуль
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В статье: Юрген Клопп Английская Премьер-лига АПЛ Ливерпуль Брайтон энд Хоув Альбион Роберто Де Дзерби Где смотреть футбол смотреть футбол онлайн
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