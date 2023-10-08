Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
У кого прессинг лучше? Брайтон - Ливерпуль 2:2. Обзор матча и видео голов
Брайтон - Ливерпуль ⋉ 2:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 08.10.2023 ⋇ АПЛ на UA-Футбол
Фото: premierleague.com
Сегодня Юрген Клопп празднует 8-й год за рулем "Ливерпуля". Но "мерсисайдцы" не преподнесли немецкому специалисту сегодня подарок.
Матч начался с активного прессинга подопечных Де Дзерби. После удачного отбора на чужой половине поля Адингра реализовал момент и открыл счет в матче. Но все же первый тайм был за гостями. В конце первой половины игры Салах оформил дубль. Сначала после паса Нуньеса, а затем реализовав пенальти. Однако "Брайтон" смог сравнять счет силами Данка и Марча.
"Ливерпуль" занимает четвертую строчку в турнирной таблице с 17-ю баллами. Сегодняшние хозяева идут на две позиции ниже. У них в активе 16 очков.
Английская Премьер-лига, восьмой тур
"Амекс" (Брайтон)
Главный арбитр: Энтони Тейлор
"Брайтон" - "Ливерпуль" 2:2
Голы: Адингра 20, Данк 78 - Салах 40, 45+1 (пен.)
Популярное сейчас
- Лунин пропустит октябрьские матчи сборной из-за травмы. Ребров уже вызвал ему замену
- Оболонь - Металлист 1925. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- С упором на танки и артиллерию. Генштаб подытожил потери россиян на войне против Украины
- Матчи Зари и Шахтера в еврокубках, экзамен Полесья перед Динамо, Арсенал против Сити. Расписание футбола на 2 - 8 октября
- Красотка дня. Фантастическая жена защитника сенсационного Полесья. ФОТО
- Виктория Бекхэм сказала, что они с Дэвидом - из рабочего класса. Услышав это, он заставил ее рассказать, что она ездила в школу на Rolls-Royce