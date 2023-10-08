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У кого прессинг лучше? Брайтон - Ливерпуль 2:2. Обзор матча и видео голов

Англия
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Брайтон - Ливерпуль ⋉ 2:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 08.10.2023 ⋇ АПЛ на UA-Футбол

У кого прессинг лучше? Брайтон - Ливерпуль 2:2. Обзор матча и видео голов

Фото: premierleague.com

Новина українською

Сегодня Юрген Клопп празднует 8-й год за рулем "Ливерпуля". Но "мерсисайдцы" не преподнесли немецкому специалисту сегодня подарок.

Матч начался с активного прессинга подопечных Де Дзерби. После удачного отбора на чужой половине поля Адингра реализовал момент и открыл счет в матче. Но все же первый тайм был за гостями. В конце первой половины игры Салах оформил дубль. Сначала после паса Нуньеса, а затем реализовав пенальти. Однако "Брайтон" смог сравнять счет силами Данка и Марча.

"Ливерпуль" занимает четвертую строчку в турнирной таблице с 17-ю баллами. Сегодняшние хозяева идут на две позиции ниже. У них в активе 16 очков.

Английская Премьер-лига, восьмой тур
"Амекс" (Брайтон)
Главный арбитр: Энтони Тейлор
"Брайтон" - "Ливерпуль" 2:2
Голы: Адингра 20, Данк 78 - Салах 40, 45+1 (пен.)

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В статье: Ливерпуль Брайтон энд Хоув Альбион
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