У кого прессинг лучше? Брайтон - Ливерпуль 2:2. Обзор матча и видео голов

Сегодня Юрген Клопп празднует 8-й год за рулем "Ливерпуля". Но "мерсисайдцы" не преподнесли немецкому специалисту сегодня подарок.

Матч начался с активного прессинга подопечных Де Дзерби. После удачного отбора на чужой половине поля Адингра реализовал момент и открыл счет в матче. Но все же первый тайм был за гостями. В конце первой половины игры Салах оформил дубль. Сначала после паса Нуньеса, а затем реализовав пенальти. Однако "Брайтон" смог сравнять счет силами Данка и Марча.

"Ливерпуль" занимает четвертую строчку в турнирной таблице с 17-ю баллами. Сегодняшние хозяева идут на две позиции ниже. У них в активе 16 очков.

Английская Премьер-лига, восьмой тур

"Амекс" (Брайтон)

Главный арбитр: Энтони Тейлор

"Брайтон" - "Ливерпуль" 2:2

Голы: Адингра 20, Данк 78 - Салах 40, 45+1 (пен.)