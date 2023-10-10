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Диаc прокомментировал отмену своего гола в матче с Тоттенхэмом: Судьи тоже люди. Нам стоит относиться к этому спокойно
Он не хочет раздувать конфликт
Фото: twitter.com/LFC
Нападающий "Ливерпуля" Луис Диаc прокомментировал эпизод с отменой его гола в матче с "Тоттенхэмом". Он не хочет заострять внимание на скандальной ошибке судей.
"Вопрос с (отмененным) голом был довольно сложным. Тогда это сильно ударило не только по мне, но и по всей команде. Мы много говорили об этом в перерыве, это был бы положительный результат, нам бы это помогло.
Такие вещи случаются, судьи тоже люди. Нам стоит относиться к этому спокойно", – сказал Диаc.
Напомним, что в поединке между командами был отменен гол Диаса из-за ошибки судьи. ВАР проверил этот гол, принял решение, что гол должен быть засчитан, но не дал команду о том, что решение рефери неправильно. Судя по опубликованному разговору между судьями, ВАР ошибочно посчитал, что гол был засчитан, а когда спохватился, было уже поздно.
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