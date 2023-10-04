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Клопп высказался о скандально отмененном голе Диаза в матче с Тоттенхэмом: Единственный вариант решения – переигровка
Каковы шансы на переигровку?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп
"Это аудио вообще ничего не меняет, потому что меня не особо интересовало, почему это произошло. Я видел исход, я видел гол, который мы забили. Его не засчитали, поэтому я не ждал никакого аудио или заявления и не надеялся узнать, как все это случилось.
Думаю, единственным вариантом здесь должна стать переигровка. Вот так. Хотя, наверное, этого не случится", – сказал тренер "Ливерпуля".
Напомним, что Ассоциация профессиональных судей (PGMOL) ранее признала решение об отмене гола неправильным. 3-го октября PGMOL опубликовала запись разговора судей ВАР из чего стало понятным, что в ошибке виновен человеческий фактор.
Jurgen Klopp: Replay of Liverpool match against Spurs 'would be the right thing' https://t.co/v4DiAJFTiM— Simon Stone (@sistoney67) October 4, 2023
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