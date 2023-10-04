Клопп высказался о скандально отмененном голе Диаза в матче с Тоттенхэмом: Единственный вариант решения – переигровка

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о публикации разговора ВАР в моменте с ошибочно отмененным голом Луиса Диаза в матче с "Тоттенхэмом" (1:2). Немецкий специалист считает, что матч нужно переиграть.

"Это аудио вообще ничего не меняет, потому что меня не особо интересовало, почему это произошло. Я видел исход, я видел гол, который мы забили. Его не засчитали, поэтому я не ждал никакого аудио или заявления и не надеялся узнать, как все это случилось.

Думаю, единственным вариантом здесь должна стать переигровка. Вот так. Хотя, наверное, этого не случится", – сказал тренер "Ливерпуля".