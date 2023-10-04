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Клопп высказался о скандально отмененном голе Диаза в матче с Тоттенхэмом: Единственный вариант решения – переигровка

Англия
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Каковы шансы на переигровку?

Клопп высказался о скандально отмененном голе Диаза в матче с Тоттенхэмом: Единственный вариант решения – переигровка

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о публикации разговора ВАР в моменте с ошибочно отмененным голом Луиса Диаза в матче с "Тоттенхэмом" (1:2). Немецкий специалист считает, что матч нужно переиграть.

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"Это аудио вообще ничего не меняет, потому что меня не особо интересовало, почему это произошло. Я видел исход, я видел гол, который мы забили. Его не засчитали, поэтому я не ждал никакого аудио или заявления и не надеялся узнать, как все это случилось.

Думаю, единственным вариантом здесь должна стать переигровка. Вот так. Хотя, наверное, этого не случится", – сказал тренер "Ливерпуля".

Напомним, что Ассоциация профессиональных судей (PGMOL) ранее признала решение об отмене гола неправильным. 3-го октября PGMOL опубликовала запись разговора судей ВАР из чего стало понятным, что в ошибке виновен человеческий фактор.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Ливерпуль Луис Диаз
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