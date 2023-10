Клопп высказался о скандально отмененном голе Диаза в матче с Тоттенхэмом: Единственный вариант решения – переигровка

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о публикации разговора ВАР в моменте с ошибочно отмененным голом Луиса Диаза в матче с "Тоттенхэмом" (1:2). Немецкий специалист считает, что матч нужно переиграть.

Напомним, что Ассоциация профессиональных судей (PGMOL) ранее признала решение об отмене гола неправильным. 3-го октября PGMOL опубликовала запись разговора судей ВАР из чего стало понятным, что в ошибке виновен человеческий фактор.

Jurgen Klopp: Replay of Liverpool match against Spurs 'would be the right thing' https://t.co/v4DiAJFTiM