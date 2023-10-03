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Судьи Премьер-лиги опубликовали разговор ВАР, который привел к скандальной отмене гола Диаса в матче Ливерпуль – Тоттенхэм

Англия
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Виноват ВАР

Судьи Премьер-лиги опубликовали разговор ВАР, который привел к скандальной отмене гола Диаса в матче Ливерпуль – Тоттенхэм

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Судейская коллегия АПЛ PGMOL опубликовала полную запись разговора ВАР, который касается незасчитанного гола Луиса Диаса в матче "Тоттенхэм" – "Ливерпуль" (2:1). ВАР ошибочно не принял во внимание решение главного арбитра.

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Из разговора следует, что ВАР неправильно сообщил "проверка завершена", не приняв во внимание решение главного арбитра. Судья ошибочно принял решение об отмене гола Луиса Диаса из-за офсайда. Судя по разговору, ВАР правильно трактовал эпизод, заявив, что гол забит по правилам, но не обратил внимания, что именно судья и отменил гол.

В итоге встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу "Тоттенхэма" и ошибка судьи стоила "Ливерпулю" 1 зачетный пункт.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) АПЛ Ливерпуль Луис Диаз
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Источник:
premierleague.com

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