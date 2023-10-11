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Бывший звездный игрок Манчестер Юнайтед Уэйн Руни возглавил Бирмингем Сити

Англия
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Последним клубом англичанина был Ди-Си Юнайтед из МЛС

Бывший звездный игрок Манчестер Юнайтед Уэйн Руни возглавил Бирмингем Сити

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Уэйн Руни возглавил "Бирмингем". Руни покинул пост главного тренера американского "Ди-Си Юнайтед" только в начале октября. Ранее сообщалось, что зарплата Уэйна в "Бирмингеме" будет втрое больше, чем у предыдущего наставника команды Джона Юстаса. Контракт с английским специалистом заключен на три с половиной года.

По состоянию на сегодня "Бирмингем Сити" занимает шестое место в турнирной таблице Чемпионшипа, набрав 18 очков по результатам 11 проведенных встреч. Следующий матч в рамках внутреннего первенства бирмингемская команда проведет 21 октября, когда сыграет с "Мидлсбро" на выезде.

37-летний Уэйн Руни широко известен своими выступлениями за "Эвертон" и "Манчестер Юнайтед". Карьеру тренера англичанин начал в 2019 году.

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В статье: Уэйн Руни Бирмингем Сити
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Источник:
bcfc

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