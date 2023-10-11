Бывший звездный игрок Манчестер Юнайтед Уэйн Руни возглавил Бирмингем Сити

Уэйн Руни возглавил "Бирмингем". Руни покинул пост главного тренера американского "Ди-Си Юнайтед" только в начале октября. Ранее сообщалось, что зарплата Уэйна в "Бирмингеме" будет втрое больше, чем у предыдущего наставника команды Джона Юстаса. Контракт с английским специалистом заключен на три с половиной года.

По состоянию на сегодня "Бирмингем Сити" занимает шестое место в турнирной таблице Чемпионшипа, набрав 18 очков по результатам 11 проведенных встреч. Следующий матч в рамках внутреннего первенства бирмингемская команда проведет 21 октября, когда сыграет с "Мидлсбро" на выезде.

37-летний Уэйн Руни широко известен своими выступлениями за "Эвертон" и "Манчестер Юнайтед". Карьеру тренера англичанин начал в 2019 году.